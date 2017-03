Publikujemy całą treść apelu:

"Oświadczenie Forum Kobiet Polskich

„Nie niszczcie naszego święta”

8 marca 2017 r.

Forum Kobiet Polskich reprezentujące kobiety zrzeszone w licznych organizacjach kobiecych, zwraca się z gorącą prośbą do organizacji feministycznych: Nie niszczcie naszego kobiecego święta!

Dzień Kobiet ma wieloletnią tradycję i na stałe wpisał się w naszą kulturę. To dzień, w którym okazywany jest nam szczególny szacunek i uznanie za ciężką codzienną pracę dla dobra naszych rodzin i całego społeczeństwa. Nie rezygnujemy z uśmiechu i symbolicznego kwiatka, który wręczają nam panowie: szefowie w pracy, koledzy, przyjaciele, mężowie i synowie, aby w ten prosty sposób zaznaczyć szacunek, podziw i miłość.

Jesteśmy mocno poruszone i zbulwersowane stylem akcji feministycznych pt. Międzynarodowy Strajk Kobiet. Żenujące wulgaryzmy, ukazywanie kobiety jako agresywnej feministki oraz przedmiot użycia seksualnego niszczą pozytywny obraz kobiet w społeczeństwie. Sprawy związane z własną seksualnością nie powinny być manifestowane na ulicach. Żądanie, aby tzw. pigułki „dzień po” były sprzedawane bez recepty nawet niepełnoletnim dziewczętom, chociaż mają szereg negatywnych konsekwencji dla zdrowia kobiet, nie jest działaniem dla ich dobra. Tak samo jak postulowanie swobody aborcji.

Za zupełnie nieuzasadnione uważamy wykorzystywanie tego dnia do walki z polską tradycją, rodziną czy upolitycznianie go w celu walki z rządem. Godzi to w dobro kobiet i naszych rodzin. Wiele z nas korzysta, np. z bezprecedensowych programów wspomagających nas i nasze rodziny, które po raz pierwszy wprowadził obecny rząd. Dzięki programowi 500+ jest nam o wiele łatwiej zabezpieczyć byt naszych dzieci. Możemy otoczyć je większą troską i opieką. Podwyższono najniższe emerytury oraz płacę minimalną, wprowadzono nieodpłatne leki dla seniorów i wiele innych. Ma to olbrzymie znaczenie dla kobiet w różnym wieku i stanie zdrowia. Ostatnio przyjęty Program „Za życiem” zapewnia wielką, realną pomoc, również finansową dla tych matek, które mają poważnie chore dzieci.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się próbom reprezentowania wszystkich Polek przez radykalne organizacje feministyczne i niszczeniu naszego święta „Dnia Kobiet” w celu politycznego i ideologicznego ataku na obecny rząd. Takie stawianie naszych kobiecych spraw i problemów zdecydowanie nam nie służy.

Zwracamy się do wszystkich Polek: nie dajcie się zwieść i nie bierzcie w tym udziału!

W imieniu FKP

Ewa H. Kowalewska – prezes FKP

Anna Lisiewicz – sekretarz FKP"