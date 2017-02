W blokach w Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy pojawiły się ogłoszenia o rzekomej powtórnej kolędzie. A to rzekomo z powodu niewystarczającej wysokości datków, złożonych za pierwszym razem. - Informujemy, że jest to manipulacja i kłamstwo od początku do końca. Sprawę przekazałem do wyjaśnienia policji - oświadczył proboszcz parafii Jan Andrzejczak.