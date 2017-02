Fikcja z leczniczą marihuaną

Choć marihuana nie zwalcza żadnej znanej choroby, która obecnie jest niewyleczalna, jednak nie ulega wątpliwości, że preparaty powstałe na jej bazie mogą być skutecznym lekarstwem. Badania naukowe potwierdziły, że w przypadku choroby nowotworowej spowalniają rozwój raka, hamując wzrost śródbłonka naczyniowego. Zmniejsza też nasilenie nudności czy wymiotów np. po chemii. Niewątpliwe działają też przeciwbólowo, szczególnie gdy inne środki już nie skutkują, więc mogą mieć zastosowanie w onkologii. Zawarte w marihuanie kannabinoidy uśmierzają też bóle neuropatyczne, np. w przebiegu ciężkiej i niewyleczalnej choroby, jaką jest stwardnienie rozsiane. Preparaty z marihuany znacznie ograniczają ataki w przypadku padaczki lekoopornej. Są przypadki, że dzieci cierpiące na to schorzenie mają nawet 300 epizodów dziennie, podanie preparatu z marihuany często ogranicza tę liczbę do kilku i zmniejsza siłę napadu, co oznacza uratowanie życia dziecka i szanse na rozwój.

W Polsce jest ponad kilkanaście tysięcy dzieci cierpiących na tę chorobę. Ich rodzice wydelegowali przedstawicieli, którzy spotkali się z Jarosławem Kaczyńskim i uzyskali od niego zapewnienie, że PiS wprowadzi ustawę, która umożliwi tym dzieciom korzystanie z leku powstałego na bazie leczniczej marihuany. Niestety ostatnie decyzje posłów mogą tę obietnicę storpedować. W sejmowych komisjach trwają prace nad projektem ustawy posła Ruchu Kukiz’15 Piotra Liroy’a Marca. Wszystkie kluby są za legalizacją marihuany do celów leczniczych, jednak problem polega na tym, aby jednocześnie ten narkotyk nie był powszechnie dostępny. Takie zarzuty stawiano pierwszej wersji projektu, który przewidywał możliwość hodowani konopi przez osoby prywatne. Jednak w toku prac sejmowych od niej odstąpiono. Wydawało się, że przeważy racjonalne rozwiązanie, aby istniały w Polsce wyspecjalizowane państwowe hodowle, kontrolowane przez odpowiednie służby, które będą produkowały susz konopi.

Ponieważ jest wiele odmian konopi, różniących się składem, a co za tym idzie mających różną zawartość składników leczniczych, ale także uzależniających, hodowanie ich pod fachową kontrola pozwalałoby na selekcjonowanie właściwych odmian, a przede wszystkim dokładne znanie ich składu. Polski Instytut Włókiennictwa deklaruje, że może się podjąć prowadzenia takich hodowli. Tymczasem na ostatnim posiedzeniu komisji zdrowia posłowie przegłosowali inne rozwiązanie. Konopie nie będą uprawiane w Polsce, lecz ich susz ma być sprowadzany z zagranicy i na jego bazie w aptekach mają być sporządzany odpowiednie preparaty. Jest to złe rozwiązanie. Po pierwsze susz z zagranicy będzie na pewno o wiele droższy niż produkowany w Polsce, a ponieważ ustawa nie przewiduje refundacji, niewiele osób będzie stać na leki. Do tego wątpliwie jest, aby aptekarze mieli dostateczną wiedzę, by przygotować preparaty odpowiednie do danego schorzenia. Teraz projekt trafi do drugiego czytania pod obrady Sejmu, jeśli zostanie przyjęty w takiej postaci, w sprawie dostępności leczniczej marihuany w praktyce niewiele się zmieni. Sprawa jest tym bardziej dziwna, że przez cały czas prac w komisjach posłowie PiS byli za hodowaniem marihuany w Polsce, dopiero na ostatnim posiedzeniu zmienili zdanie. Nie wiadomo dlaczego przyjęli ewidentnie gorsze rozwiązanie.