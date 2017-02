Szymczuk: To jest zdjęcie idealne

Zdaniem naszego redakcyjnego kolegi, nagroda World Press Photo powinna być przyznawana za zdjęcia, przedstawiające ważny i aktualny problem, ale jednocześnie takie, które trudno jest zrobić. - Najtrudniej jest zrobić takie zdjęcie, gdy życie fotoreportera jest zagrożone, tak jak to było w tym przypadku - mówi Jakub Szymczuk. Przyznaje, że to właśnie zdjęcie było jego faworytem w tegorocznej edycji WPP. - To nagroda dla tych, którzy ryzykują własne życie, by pokazać jakąś część rzeczywistości - dodaje. Nie jest to natomiast nagroda dla autorów zdjęć ładnych - takie fotografie nagradzane są przez National Geographic czy w konkursie Sony Photo Award.

Jakub Szymczuk nie uważa, by nagradzanie zdjęcia zabójcy nad ciałem ofiary było w tym przypadku skandaliczne. - Skandaliczne było przyznanie przed dwoma laty nagrody World Press Photo za zdjęcie przedstawiające dwóch homoseksualistów z Sankt-Petersburga w sytuacji intymnej. I nie chodzi o to, że byli to homoseksualiści, ale o to, że to była "ustawka" - skomentował fotoreporter GN.