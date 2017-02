Do porwania doszło w nocy we wtorek 7 lutego. Uzbrojeni mężczyźni wtargnęli do domu sióstr w Karangasso i zażądali kluczy do samochodu. Następnie uciekli z jedną z sióstr, po drodze porzucając samochód. Na miejscu zdarzenia obecne były cztery siostry, ale w trakcie ataku trzem z nich udało się uciec.

Jedna z zakonnic, s. Quesada, zeznała, że napastnicy powiedzieli, że są dżihadystami. Jednak sekretarz generalny Konferencji Biskupów Mali stwierdził, że mogą to być zwykli bandyci, a ich napad mógł mieć tylko charakter rabunkowy. Tę hipotezę potwierdza fakt, że napastnicy ukradli z domu sióstr komputery, pieniądze i samochód. Dodatkowo Karangasso znajduje się na południu Mali, w okolicy, gdzie nie spotyka się dżihadystów.

Rząd Mali zmobilizował żołnierzy, którzy nie przestają odbywać patroli w okolicy, gdzie porwano zakonnicę. Również lokalna ludność zaangażowała się w pomoc.

Siostra Cecillia pochodzi z Kolumbii. Do Mali przybyła 12 lat temu i zaangażowała się w pomoc chorym. Opiekowała się także ok. 30 sierotami w wieku 1-2 lat porzuconymi od urodzenia. Dodatkowo siostry uczyły czytać i pisać ok. 700 niepiśmiennych muzułmańskich kobiet.

Biskupi Kolumbii proszą o modlitwę za siostrę Cecille.