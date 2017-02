Papieskie podróże w 2017 roku

Z kalendarza na 2017 r., opublikowanego przez Prefekturę Domu Papieskiego wynika, że nie odbędą się środowe audiencje ogólne papieża Franciszka 6 września i 29 listopada. Anulowane są także niedzielne modlitwy „Anioł Pański” na placu św. Piotra 21 maja, 10 września i 15 października. Według obserwatorów może to oznaczać, że w tych terminach papież będzie odbywać swe tegoroczne podróże zagraniczne.

Jak na razie potwierdzona jest jedynie jego pielgrzymka do portugalskiego sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie 12-13 maja. Sam Franciszek wspominał z kolei, że w br. wybiera się do Indii i Bangladeszu oraz do Afryki.

Niewykluczona jest też wizyta Ojca Świętego w Kolumbii. Prezydent tego kraju Juan Manuel Santos zapowiedział, że odwiedzi papież ten kraj w 2017 r. Według niego najprawdopodobniej Franciszek pojedzie m.in. do narodowego sanktuarium maryjnego w Chiquinquirá. Matka Boża z Chiquinquiry, czczona od XVI wieku, jest patronką Kolumbii. Sanktuarium to odwiedził już św. Jan Paweł II w 1986 r.

Mówi się również o papieskiej podróży do Japonii. Podczas trwającej w dniach 28 stycznia - 3 lutego wizyty w tym kraju szef watykańskiej dyplomacji abp Paul Gallagher odebrał z rąk premiera Shinzo Abe oficjalne zaproszenie dla Franciszka.