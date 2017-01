Kard. Vlk jest chory na raka. Zadzwonił do niego papież

Podczas trwającej kilkanaście minut rozmowy Franciszek rozmawiał z kard. Vlkiem o jego chorobie i terapii, jakiej jest poddawany. Emerytowany arcybiskup Pragi zapewnił papieża, że zachowuje pogodę ducha i otoczony jest troskliwą opieką. Poinformował też Ojca Świętego, że dociera do niego wiele wyrazów sympatii zarówno z Czech, jak i z zagranicy.

Półtora tygodnia temu kard. Vlk na swojej stronie internetowej poinformował o tym, że cierpi na raka płuc z przerzutami do kości i czeka go chemioterapia. Obecnie przebywa na plebanii w Karlinie, gdzie proboszczem jest jego bliski współpracownik należący podobnie jak kard. Vlk do Ruchu Focolari.