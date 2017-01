Blisko do porozumienia z lefebrystami

Abp Pozzo stwierdził, że Bractwo Kapłańskie św. Piusa X będzie miało w Kościele status prałatury personalnej, który został wprowadzony na mocy Kodeksu prawa kanonicznego w 1983 r. i dotychczas ma zastosowanie jedynie do Opus Dei.



Wypowiadając się wczoraj w programie „Terres de Mission” TV Libertés, przełożony Bractwa, bp Bernard Fellay potwierdził, że trwają prace nad porozumieniem ze Stolicą Apostolską, które „potrzebuje obecnie jedynie pieczęci Ojca Świętego”. Zaznaczył, że księża należący do tej grupy stale wymawiają imię obecnego papieża w kanonie Mszy św. Jego zdaniem, starania papieża Franciszka o przyjęcie lefebrystów do pełnej jedności trzeba umieścić w kontekście jego troski duszpasterskiej i wychodzenia na peryferie.