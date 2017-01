Cyryl I apeluje do Dumy o całkowity zakaz aborcji

Występując w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej patriarcha moskiewski Cyryl wezwał 26 stycznia do stopniowego wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji. Zaapelował również o zastosowanie ulg finansowych dla rodzin wielodzietnych.

Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia przypomniał, że niejednokrotnie zwracał się do deputowanych w sprawie zakazu aborcji. Zauważył pewien progres w postrzeganiu zła, jakie niesie aborcja, i zaapelował, żeby stopniowo doprowadzić do jej całkowitego zakazu. Ma to być nie rewolucyjny, ale konieczny powrót do stanu normalnego, bez którego niemożliwe jest osiągnięcie przez kobiety i mężczyzn szczęścia. Kolejny raz Cyryl podważył pogląd, że stosowanie aborcji prowadzi do większej pomyślności materialnej i sprzyja robieniu kariery. Zaproponował deputowanym wprowadzenie programu wspierającego macierzyństwo i rodziny wielodzietne. Z żalem stwierdził, że takich rodzin nie zaliczono do kategorii obywateli objętych ulgami finansowymi. Zwrócił się do parlamentarzystów rosyjskich o dokonanie zmian prawnych zapewniających rodzinom wielodzietnym ulgi i opiekuńcze preferencje finansowe.