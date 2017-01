Collete to utalentowana 26-latka z Bostonu, w stanie Massachusetts, która uwielbia piec ciastka. Od 2011 roku piecze je według własnej receptury. Wśród nich ma m.in. Niezwykłe Ciacho, z cynamonem i kawałkami czekolady oraz Zdrowe Ciacho Śniadaniowe, z płatkami owsianymi, migdałami i suszoną żurawiną.

Jednak pomimo jej talentu, niezwykłej pasji i ogromu serca, jakie wkłada w przyrządzanie swoich smakowitości, nikt nie chciał przyjąć jej do pracy. Collete postanowiła więc zatrudnić się sama i otworzyła swój własny biznes: "Collete's".

W Bostonie utworzyła własny zakład produkcyjny, gdzie sama przygotowywała i piekła ciasteczka. W ciągu pierwszych 10 dni istnienia zakładu sprzedała ponad 50 tys. ciasteczek. Otrzymała także ponad 60 tys. listów od jej fanów z całego świata, łącznie ze 100 wolontariuszami, którzy zaoferowali jej pomoc w prowadzeniu biznesu. Co jest fenomenem zaradnej ciastkarki?

Collete ma zespół Downa. Jej misją jest nie tylko prowadzenie własnego biznesu, ale pokazanie reszcie świata, że osoby z zespołem Downa lub z inną niepełnosprawnością mogą być samodzielne, zaradne oraz same zadbać o siebie i swój byt. I rozwijać swoje pasje.

Ciasteczkowy biznes Collete to dla niej tylko początek ambitnej drogi. W planach ma utworzenie zakładów produkcyjnych, w których zatrudniać się będzie tylko osoby z "inną sprawnością", jak ich określiła na swojej stronie.

"Tylko 17,5% osób z niepełnosprawnością było zatrudnionych w 2015 roku" - czytamy na stronie "Collete's", przez którą można zamówić ciastka.

Ciasteczkowy biznes Collete można wesprzeć poprzez stronę GoFundMe, na której zabrała już 18 tys. dolarów.

Poniżej: materiał telewizyjny o Collete.

How This 26-Year-Old Woman With Down Syndrome Built Her Own Cookie Business

Inside Edition