Papież do Polaków: niech nadzieja pokona nasze lęki

Do pokładania ufnej nadziei w Bogu, gdy przeżywamy trudne i bolesne doświadczenia zachęcił Franciszek pielgrzymów polskich podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

W wygłoszonej wcześniej katechezie Ojciec Święty zachęcił, by nie stawiać Bogu warunków i pozwolić, aby nadzieja przezwyciężyła nasze lęki.

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w życiowych doświadczeniach nie stawiajmy Bogu warunków. Pozwólmy, aby nadzieja przezwyciężyła nasze lęki. Ufność w Bogu polega na tym, że godzimy się, aby realizowały się Jego plany, wiedząc, że Jego zbawienie i Jego pomoc dotrą do nas, czasem w sposób odmienny od naszych oczekiwań. Słusznie prosimy Pana o życie, o zdrowie, o miłość i szczęście. Trzeba jednak zaufać, że Bóg może wzbudzić życie nawet ze śmierci, że można doświadczyć pokoju nawet w chorobie, że może istnieć pokój duszy nawet w samotności, a szczęście również we łzach. Niech Boże błogosławieństwo stale wam towarzyszy!” - mówił do polskich pielgrzymów Papież Franciszek.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli m.in. pielgrzymi z parafii pw. św. Pawła od Krzyża z Rawy Mazowieckiej w diec. łowickiej, szafarze Najświętszego Sakramentu z Rodzinami z parafii Najśw. Serca Jezusowego w Jastrzębiu Zdroju oraz grupa młodzieży z parafii p.w. Anioła Stróża w Gorzycach Śląskich w arch. katowickiej.

W sumie w spotkaniu z papieżem Franciszkiem, które odbyło się w auli Pawła VI, uczestniczyło około 6 tys. wiernych.