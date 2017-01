Izraelczyk wziął z serwisów społecznych takich jak Instagram czy Facebook zdjęcia ludzi, którzy odwiedzili Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Ludzie ci często publikowali „zabawne” zdjęcia właśnie z pomnikiem w tle. Dodawali do nich często komentarze daleko odbiegające od powagi miejsca. Shapiro zrobił jednak coś więcej. Nałożył na autentyczne fotografia z czasów Holocaustu. Montaż można zobaczyć po najechaniu na zdjęcie.

Efekt robi duże wrażenie. Śmieszne miny i dziwne pozy bardzo kontrastują z obrazem tragedii pomordowanych ludzi. Autor oczywiście może spotkać się z krytyką. Wiele osób może uznać za nie na miejscu wykorzystywanie tragedii w celach artystycznych. Ale chęć pokazania braku refleksji wielu turystów odwiedzających Pomnik Pomordowanych, mógłby być uznany za wystarczający pretekst dla takiego dzieła.

Pomnik Pomordowanych Żydów Europy został odsłonięty w 2005 r. Znajduje się on w centrum Berlina, i składa się on 2711 betonowych bloków na powierzchni 19 tys. m². O jego inauguracji odwiedziło go miliony osób. Widać nie wszyscy zrozumieli powagę tego miejsca.

Poniżej publikujemy link do strony projektu. Ostrzegamy, że zdjęcia są drastyczne:

http://yolocaust.de/