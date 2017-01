Ziobro gra z TK. O co chodzi w tej grze?

Oto prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o skontrolowanie konstytucyjności dokonanego w 2010 r. (za rządów PO) wyboru trzech sędziów TK: Piotra Tulei, Marka Zubika i Stanisława Rymara. Argumentował, że konstytucja wymaga, aby wybór ten został dokonany indywidualnie, tymczasem wymienieni sędziowie zostali wybrani jedną, wspólną uchwałą, w jednym głosowaniu. Ziobro dokonał więc zaskakującej wolty, bo jeszcze kilka miesięcy temu - gdy szło o konstytucyjność wyboru sędziów rekomendowanych przez PiS - śmiał się, że nawet student prawa wie, że TK nie ma kompetencji do badania uchwał o wyborze sędziego trybunału. A teraz sam kieruje do TK taki wniosek. Po co PiS-owi taka wolta? Ziobro zarzeka się, że chodzi o to, by tę kwestię ostatecznie wyjaśnić. Ale czy tylko o to?

Mamy tu właściwie do czynienia z dwoma problemami. Pierwszy: co to znaczy, że wybór sędziego TK ma by indywidualny? I drugi: czy TK może w ogóle kontrolować konstytucyjność uchwał ws. wyboru sędziego TK?

- Zarzut, że nie mieliśmy do czynienia z wyborem indywidualnym, nie jest pozbawiony sensu - mówi były wiceminister sprawiedliwości, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego prof. Michał Królikowski. Choć przyznaje, że można by przynajmniej próbować bronić poglądu przeciwnego. Zwłaszcza, że - dodajmy - w podobny sposób wybrano trójkę sędziów TK w 2006 r., gdy rządził PiS. Sędziowie ci przepracowali w TK całą kadencję i nikt nie kwestionował ich obecności w trybunale.

Kluczowy jednak jest problem drugi: czy TK może kontrolować konstytucyjność uchwał Sejmu o wyborze sędziów TK?

Zdaniem prof. Królikowskiego, nie może. Od siebie dodam, że jest to pogląd dość powszechny. Jeśli TK go potwierdzi - a jest to bardzo wysoce prawdopodobne - będzie to znaczyć, że nie można kwestionować obecności w trybunale wspomnianej trójki sędziów wybranych za rządów PO, ale nie można też kwestionować obecności nim sędziów wybranych przez nowy Sejm, w którym dominuje PiS. Jeśli zaś - co mało prawdopodobne - TK uzna, że ma kompetencje do badania uchwały o wyborze swych sędziów, to najpewniej stwierdzi, że była ona niezgodna z konstytucją. Mandat sędziów wybranych za rządów PO wygaśnie, a PiS... będzie mógł desygnować do TK swych kolejnych kandydatów.

Krótko mówiąc, czy się to komuś podoba czy nie, w obu przypadkach PiS wygrywa.