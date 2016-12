Poprzyj polską lekarkę walczącą w Norwegii o klauzulę sumienia!

Apelujemy o polubienie tej strony i rozpropagowanie jej wśród swych znajomych, nie tylko na Facebooku. Chodzi o wielką stawkę - przywrócenie norweskim lekarzom rodzinnym oczywistego prawa odmowy wykonywania czynności niezgodnych z ich sumieniem. Prawo to zostało im całkowicie (!) odebrane przez ustawodawstwo norweskie. Chodzi także o to, by dać świadectwo godności człowieka i lekarza oraz świadectwo wiary katolickiej.

Już wcześniej swoje poparcie dla dr Jachimowicz za pośrednictwem strony CitizenGo wyraziło blisko 100 tys. internautów. A ponieważ doszło do awarii, powtórzoną petycję do władz norweskich poparło następnie ponad 40 tys. użytkowników sieci.

"Gość Niedzielny" będzie szeroko informował o procesie dr Jachimowicz, zarówno w wersji papierowej, jak i internetowej. W tym celu do Norwegii uda się specjalny wysłannik naszego pisma. 16 stycznia rozpocznie się proces przed sądem pierwszej instancji. Trzeba się jednak liczyć z tym, że sprawa dotrze w końcu do norweskiego Sądu Najwyższego i - jeśli będzie to konieczne - do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

