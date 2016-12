Święto Świętych Młodzianków, męczenników

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.



play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

Bibliści zastanawiają się nad tym, ile mogło być niemowląt zabitych na rozkaz Heroda. Betlejem w owych czasach mogło liczyć ok. tysiąca mieszkańców. Niemowląt do dwóch lat w takiej sytuacji mogło być najwyżej ok. 100; chłopców zatem ok. 50-ciu.W Padwie, w bazylice św. Justyny, a także w kilkunastu innych kościołach, można oglądać „relikwie” Młodzianków. Są one oczywiście nieprawdziwe, ale dowodzą, jak wielki w historii Kościoła był kult Świętych Młodzianków.Święci Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych.