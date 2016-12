Wypadek samolotu z muzykami Chóru Aleksandrowa - szczegóły

Samolot Tu-154 rosyjskiego ministerstwa obrony z ponad 90 osobami, m.in. muzykami Chóru Aleksandrowa, spadł do Morza Czarnego krótko po starcie - poinformował w niedzielę resort. Według wstępnych danych przyczyną wypadku mógł być błąd pilota lub usterka.

Ministerstwo powiadomiło, że fragmenty maszyny, która leciała do Syrii, znaleziono ok. 1,5 km od czarnomorskiego wybrzeża Soczi na głębokości 50-70 metrów. Nieco później poinformowano także, że ekipy ratownicze wydobyły ciało jednej z ofiar w odległości ok. 6 km od wybrzeża tego znanego rosyjskiego kurortu.

Agencja RIA-Nowosti, powołując się na swoje źródło w strukturach siłowych, przekazała, że "jako główną wersję katastrofy samolotu Tu-154 przyjmuje się awarię techniczną maszyny i błąd pilota".

Maszyna znikła z radarów ok. 20 minut po starcie z lotniska w Soczi.

Według najnowszych informacji rzecznika ministerstwa obrony Igora Konaszenkowa na pokładzie znajdowało się 84 pasażerów i ośmiu członków załogi.

Rosyjski Komitet Śledczy wszczął śledztwo mające ustalić, czy doszło do ewentualnych naruszeń zasad bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Śledczy przesłuchują m.in. personel techniczny odpowiedzialny za przygotowanie startu maszyny.

O sytuacji i akcji ratowniczej na bieżąco jest informowany prezydent Władimir Putin - powiedział rosyjskim agencjom rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Większość podróżujących maszyną - ponad 60 osób - stanowili członkowie słynnego Chóru Aleksandrowa. Na pokładzie byli również przedstawiciele mediów, a także wojskowi - sprecyzowała agencja TASS.

Muzycy lecieli na noworoczne występy dla rosyjskich żołnierzy w bazie lotniczej Hmejmim - wojskowej części lotniska w Latakii w Syrii.

Lotnictwo Rosji od września 2015 roku wspiera w Syrii siły reżimu Baszara el-Asada.

Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Armii Rosyjskiej im. Aleksandra Aleksandrowa to jeden z największych w Rosji zespołów muzycznych i słynny na całym świecie chór męski Armii Rosyjskiej. Powstał w 1928 roku. Patronem chóru jest jego założyciel i pierwszy dyrektor - Aleksander Wasiljewicz Aleksandrow, kompozytor muzyki do hymnu ZSRR, od 2000 roku hymnu Federacji Rosyjskiej.

Chór Aleksandrowa składa się z grupy wokalistów, orkiestry i zespołu tanecznego. Zespół prezentuje się nie tylko w salach koncertowych na całym świecie, lecz występuje także przed żołnierzami i marynarzami armii rosyjskiej. Członkowie chóru posiadają stopnie wojskowe.

Chór po raz pierwszy wyjechał za granicę w 1937 r., aby reprezentować sztukę radziecką na wystawie światowej w Paryżu. Jego występy nagrodzono Grand Prix wystawy.