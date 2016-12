Jak docierać dziś z Ewangelią do ludzi? Jak dawać szansę tym, którym jak łotrom obok krzyża zostało jeszcze tylko kilka chwil życia? „Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43). Te słowa Jezus chce powiedzieć każdemu. Kościół jest po to, by każdy miał szansę zobaczyć ukrzyżowanego Króla obok swojego krzyża.