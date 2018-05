Po kwietniu budżet z nadwyżką 9,3 mld zł

"Należy zauważyć, że wynik budżetu państwa w okresie styczeń – kwiecień, w ostatnim czasie wykazuje stałą tendencję rosnącą. Wynika to, m.in z coraz niższych, proporcjonalnie, wydatków w pierwszej połowie roku i przesuwania realizacji wydatków na drugą połowę, w szczególności na ostatni kwartał, co miało miejsce również w roku 2017" - wyjaśnia MF.

Zgodnie z komunikatem dochody po czterech miesiącach tego roku wyniosły 125,2 mld zł, czyli stanowiły 35,2 proc. zaplanowanych na ten rok w ustawie budżetowej dochodów w wysokości 355,7 mld zł.

Jak podano, w okresie styczeń-kwiecień 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 8,3 mld zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń-kwiecień 2017 r. o ok. 6,4 proc.

Według wyliczeń MF dochody z VAT były wyższe o 1,1 proc. licząc w ujęciu rocznym, (tj. ok. 0,6 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,8 proc. rdr (tj. ok. 1,4 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 17,9 proc. rdr (tj. ok. 2,9 mld zł). Dochody z CIT były wyższe o 15,4 proc. rdr (tj. ok. 2 mld zł), natomiast dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych wzrosły o 3,8 proc. rdr.

"Wysokie dochody z podatku PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. W okresie styczeń - kwiecień 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 9,1 mld zł i było wyższe o ok. 1,3 mld zł (tj. 16,7 proc.) w stosunku do okresu styczeń - kwiecień 2017 r." - podało MF.

Z przekazanych przez resort finansów danych wynika, że do końca kwietnia br. z budżetu wydano 115,8 mld zł, co stanowiło 29,2 proc. zaplanowanych w budżecie na ten rok wydatków w wysokości 397,2 mld zł. Dla porównania, w analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 117,9 mld zł, co stanowiło 30,6 proc. planu.

"Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - kwiecień roku ubiegłego jest przede wszystkim wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,5 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS" - informuje resort finansów.

Ministerstwo prognozuje, że po drugim kwartale budżet nadal będzie miał nadwyżkę, ale spadnie ona do 2,6 mld zł. Na koniec trzeciego kwartału br. prognozowany jest deficyt w wysokości 5,4 mld zł, a rok zakończy się deficytem w wysokości 41,5 mld zł, jak zapisano w ustawie budżetowej.