Czaputowicz: Nie zgadzamy się na powiązanie kwestii budżetowych z dyskusją na temat praworządności

W piątek w Warszawie odbyły się polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe. W ramach konsultacji spotkali się m.in. szefowie dyplomacji Polski i Rumunii.

Czaputowicz na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rumunii Teodorem Viorelem Melescanu, powiedział że "konsultacje stanowią istotny wkład w realizację podpisanego w 2015 r. Planu Działania dla realizacji Partnerstwa Strategicznego z Rumunią".

Jak poinformował polski MSZ, spotkanie dotyczyło najistotniejszych kwestii z obszaru stosunków dwustronnych, współpracy regionalnej oraz aktualnych spraw z agendy Unii Europejskiej. Ponadto szefowie dyplomacji obu państw rozmawiali na temat polityki bezpieczeństwa, w tym współpracy na wschodniej flance NATO i problematyki ONZ.

Podczas spotkania - jak podaje MSZ - "strony potwierdziły gotowość umacniania strategicznego partnerstwa w relacjach bilateralnych oraz współdziałania w ramach NATO i UE. Ministrowie podkreślili również znaczenie organizacji tego rodzaju konsultacji dla wzmocnienia stosunków dwustronnych". Minister Melescanu potwierdził podczas spotkania, że "polsko-rumuńskie strategiczne partnerstwo jest dla Bukaresztu jednym z głównych priorytetów".

Jak podaje polski MSZ, "ważnym punktem spotkania były rozmowy o sprawach istotnych z punktu widzenia polskiej i rumuńskiej polityki europejskiej, w tym dotyczących przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych".

Według MSZ, "ministrowie zgodzili się, że kluczowa będzie współpraca Polski i Rumunii, a także innych zainteresowanych państw, w celu zabezpieczenia wspólnych interesów w procesie negocjowania nowego budżetu UE". Szef polskiego resortu dyplomacji podkreślił podczas spotkania, że "nie można zgadzać się na powiązanie kwestii budżetowych z dyskusją na temat praworządności".

Ministrowie - jak podaje MSZ - rozmawiali ponadto "o współpracy regionalnej, w tym dalszej realizacji - w formie konkretnych projektów - inicjatywy Trójmorza, w kontekście zbliżającego się szczytu tej inicjatywy w Bukareszcie w 2018 r". Według MSZ, "strona polska przedstawiła argumenty na rzecz stworzenia makroregionalnej strategii UE dla regionu karpackiego". W tej sprawie - jak podaje MSZ - strona rumuńska wyraziła gotowość do dalszych szczegółowych konsultacji z Polską".

W komunikacie czytamy, że "szefowie dyplomacji obu państw przedstawili zbieżne stanowiska w odniesieniu do procesu integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską". Czaputowicz potwierdził również podczas spotkania "chęć wspierania przez Polskę dążeń państw Bałkanów Zachodnich do akcesji do UE i ich przygotowania do członkostwa". "Bałkany powinny stać się częścią Unii Europejskiej" - ocenił szef polskiego MSZ.

Piątkowe konsultacje międzyrządowe z udziałem premierów i ministrów obu rządów były pierwszym spotkaniem w takim formacie w relacjach dwustronnych Polski i Rumunii.