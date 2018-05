Oświadczenia majątkowe liderów partii: Kto najbogatszy, kto najbiedniejszy?

Lider partii rządzącej zgromadził w gotówce około 19 tys. złotych. Nie posiada oszczędności w walutach obcych, ani papierów wartościowych. Jest właścicielem jednej trzeciej 150-metrowego domu o wartości ok. 1,5 miliona złotych. W zeszłym roku w ramach uposażenia poselskiego Kaczyński zarobił 118,9 tys. zł i z emerytury 77,3 tys. zł. Otrzymał też nieco ponad 30 tys. złotych diety poselskiej. Szef PiS spłaca ok. 127 tys. złotych kredytu, który zaciągnął w SKOK Kas a im. Stefczyka na pokrycie kosztów opieki nad nie żyjącą już chorą mamą i jej upamiętnienie.

Sporo bogatsi od niego są liderzy ugrupowań opozycyjnych. Szef PO Grzegorz Schetyna ma oszczędności w kwocie ok. 755 tys. złotych oraz 900 dolarów. Polityk, wraz z żoną, posiada także kilka nieruchomości, z których część wynajmują; mają m.in. dom o powierzchni 240 m kw., wart ok. 1,2 mln złotych oraz dwa mieszkania - jedno o powierzchni 34,4 m kw. (wartość ok. 200 tys. zł) i drugie - o powierzchni 54 m kw. (wartość to 350 tys. zł).

Lider Platformy i jego małżonka są też właścicielami dwóch mniejszych mieszkań. Pierwsze z nich ma powierzchnię 33,6 m kw. (w rubryce "wartość" widnieje wzmianka o wpłacie dwóch rat o wartości 77 tys. zł), a drugie - 32,8 m kw. (tu również jest informacja o wpłacie dwóch rat - o wartości 45 tys. zł).

Z oświadczenia Schetyny wynika także, że w skład jego majątku wchodzą dwa samochody marki BMW (jedno z nich to rocznik 2008, drugie - 2017, które zostało wzięte w leasing). Szef PO podał w oświadczeniu, że w ubiegłym roku uzyskał dochód z uposażenia (143,8 tys. zł) oraz z wynajmu nieruchomości (17,4 tys. zł). Otrzymał 29,9 tys. zł z tytułu pobierania diety poselskiej.

Spore oszczędności ma także przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jak wynika z jej oświadczenia majątkowego, wraz z mężem odłożyła 590 tys. zł. Kilkaset tysięcy złotych państwo Lubnauer ulokowali w papierach wartościowych. Jest to ok. 21 tys. zł w Funduszach Inwestycyjnych TFI PKO, 244,3 tys. złotych w Funduszach TFI Investor oraz 198,5 tys. zł w Funduszach TFI Skarbiec. 50 tys. zł ulokowane zostało w Certyfikatach inwestycyjnych DB.

Liderka Nowoczesnej wykazała ponadto ponad 61 tys. sztuk akcji firmy Toya SA. Podała też w oświadczeniu majątkowym informację o ubezpieczeniu na życie męża (30,6 tys. zł). Lubnauer jest także współwłaścicielką 180-metrowego domu i 726-metrowej działki o łącznej wartości 830 tys. zł, a także 32-metrowego mieszkania, wartego 190 tysięcy zł. Posiada dziesięcioletnią Hondę Civic 1,8.

Szefowa Nowoczesnej zarobiła w 2017 roku 137 344,45 zł z uposażenia poselskiego; otrzymała też 30 479,68 zł z diety poselskiej. Spłaca w banku BZ WBK zaciągnięty w 2008 r. kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich (wartość kredytu to 261,7 tys. CHF).

Były lider Nowoczesnej (po odejściu z partii pozostaje posłem niezrzeszonym) Ryszard Petru dysponuje 523 tysiącami zł na koncie w mBanku oraz 185 tys. zł w Alior Bank. Oprócz tego zebrał 135,9 tys. euro, 168,5 tys. dolarów i 313 tys. funtów brytyjskich. Petru posiada akcje trzech spółek: Wawel (ich wartość to 11,5 tys. zł), Energa (51,5 tys.) oraz NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu (96,2 tys. zł). Polityk jest współwłaścicielem (po połowie) dwóch mieszkań: 193-metrowego (jego podana wartość to 870 tys. zł) oraz 54,4-metrowego o wartości 240 tys. zł.

Petru nie pobiera uposażenia poselskiego, jedynie dietę poselską (29,6 tys. zł w 2017 r.). Jak wynika z oświadczenia majątkowego, w zeszłym roku uzyskał dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (Ryszard Pertu Consulting; dochód w wysokości 216,1 tys. zł) oraz zasiadania w radzie nadzorczej firmy Vistula (110,8 tys. zł).

Ma dwa samochody: Volkswagen Passat (rocznik 2016) oraz Volvo XV60 z 2014 roku (w oświadczeniu Petru markę pojazdu zapisano jako "Volco XC60" - PAP).

Paweł Kukiz jest właścicielem kilku nieruchomości. Największa z nich to wart 1,5 miliona zł 450-metrowy dom. Lider Kukiz'15 ma także mieszkanie o powierzchni 36 m kw. (jego wartość to 350 tys. zł) oraz 0,6 ha łąki wartej 15 tysięcy zł.

Poseł otrzymał w ubiegłym roku 148,6 zł uposażenia poselskiego oraz 29,9 zł diety poselskiej. Zarobił też 209,2 tys. zł z tytułu praw autorskich. Kukiz zamieścił również w swym oświadczeniu informację o dochodach żony, które wyniosły w 2017 r. 48,6 tys. zł. Polityk zgromadził 36,1 tysięcy zł. Nie posiada środków pieniężnych w walutach obcych. Lider Kukiz'15 ma dziewięcioletnie Audi Q7. Spłaca kredyt hipoteczny w wysokości 600 tys. zł na budowę domu oraz 100 tys. zł kredytu gotówkowego. Oba zobowiązania zostały zaciągnięte w banku ING.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz jest posiadaczem wartego 600 tys. złotych mieszkania o powierzchni 86,24 m kw., 754-metrowej działki budowlanej (podaje ponadto, że ma udział w drodze dojazdowej do działki) o wartości 200 tys. zł. Jest także właścicielem działki rolnej o powierzchni 0,2 ha o wartości 26 tys. zł oraz współwłaścicielem (w połowie) innej działki rolnej (jej powierzchnia to 0,16 ha, a wartość - 20 tys. zł). Kosiniak-Kamysz wpisał też do oświadczenia majątkowego 25-metrowy, wart 50 tys. zł garaż, w którego posiadanie wszedł na podstawie umowy darowizny i przeniesienia umowy własności.

Lider Stronnictwa jest też współwłaścicielem Volkswagena Passata 1,9 z 2003 roku. Ma kartę kredytową w Deutsche Banku z limitem do 10 tys. zł. W zeszłym roku - jak podał - uzyskał dochody w postaci 121 tys. zł z uposażenia poselskiego oraz 29,8 tys. zł z diety poselskiej.

Obowiązek corocznego składania i publikowania przez posłów oświadczeń majątkowych wynika z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zgodnie z art. 135 ustawy, oświadczenie takie powinno zawierać w szczególności informacje o posiadanych: zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych.

Posłowie powinni też ujawnić m.in. prowadzoną działalność gospodarczą i stanowiska zajmowane w spółkach handlowych, dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

Zobowiązani są też wykazać mienie ruchome o wartości powyżej 10 tys. złotych, zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone.