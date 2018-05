Finał europejskiego pucharu na stadionie w Gdańsku

Oprócz Gdańska o finał LE 2020 ubiegało się portugalskie Porto, które ostatecznie otrzymało prawo organizacji meczu o Superpuchar UEFA.

Finał Ligi Mistrzów w 2020 r. odbędzie się w Stambule.

Stadion w Gdańsku - jako jeden z czterech polskich obiektów - gościł uczestników mistrzostw Europy w 2012 roku. Współgospodarzem była wówczas Ukraina.

W 2015 roku finał Ligi Europejskiej odbył się w Warszawie. Triumfowała w nim Sevilla, wygrywając 3:2 z Dnipro Dniepropietrowsk (obecnie FK Dniepr). Jedną z bramek zdobył grający wtedy w hiszpańskim klubie Grzegorz Krychowiak.

