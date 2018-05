Katastrofa kolejowa pod Turynem - są ofiary

Do wypadku doszło w miejscowości Caluso w Piemoncie.

Na miejscu zginął maszynista pociągu jadącego z Turynu do Ivrei - podała dyrekcja kolei. Druga ofiara śmiertelna to osoba ranna, która zmarła tuż po przewiezieniu do szpitala - wyjaśniły służby medyczne.

Według mediów, przytaczających za dyrekcją lokalnych kolei pierwsze ustalenia okoliczności wypadku, na przejeździe pociąg uderzył w tira na litewskich numerach rejestracyjnych, który staranował szlaban i wjechał na tory w chwili, gdy sem afor już sygnalizował zbliżanie się pociągu.

Lokomotywa uderzyła w ciężarówkę i wypadła z torów wraz z dwoma wagonami. Nie wykoleił się tylko jeden wagon.

Strażacy wyciągali rannych uwięzionych w przewróconych wagonach. (PAP)

sw/ mbud/