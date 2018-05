Maleje import gazu ze wschodu

Maleje import gazu z kierunku wschodniego do Polski. W pierwszym kwartale br. było to 78 proc., rok temu 84 proc. Dostawy LNG do Polski w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku były o 31 proc. wyższe - poinformował w środę na konferencji prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Prezes podkreślił, że PGNiG ustabilizowało swoją pozycję jako firmy upstreamowej (wydobywczej)."Udział upstreamu w EBIT-cie cały czas jest w okolicach 50 proc. i - zapewne tak już pewnie będzie na stałe" - powiedział.

Spółka podała w środę, że skonsolidowany zysk netto PGNiG w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 1,57 mld zł. Rok wcześniej było to 1,6 mld zł. Skonsolidowane przychody grupy PGNiG w pierwszym kwartale br. wyniosły 13,25 mld zł, podczas gdy w I kwartale 2017 roku były na poziomie 11,62 mld zł (wzrost rdr o 14 proc.).

Skonsolidowany wynik EBIT wyniósł 2 mld zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 2,07 mld zł.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak ocenił, że istotny wpływ na wynik grupy miał wzrost cen węglowodorów. "Był on pozytywny w przypadku segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, ale obniżył rentowność segmentu Obrót i Magazynowanie.

Import gazu wyniósł 3,84 mld m sześc., a więc o 19 proc. więcej niż przed rokiem. Grupa zwiększa dywersyfikację kierunków dostaw. O ile rok wcześniej dostawy z kierunku wschodniego stanowiły 84 proc. importowanego gazu, to w I kwartale 2018 r. udział ten spadł do 78 proc. O 31 proc. wzrósł natomiast wolumen importu LNG (do 0,51 mld m sześc. surowca po regazyfikacji.

Pior Woźniak powiedział, że mimo wzrostu znaczenia upstreamu w działalności spółki, nie można spodziewać się "dużych odkryć nowych złóż" w kraju. "Dlatego tak bardzo mocno penetrujemy rynki zagraniczne" - zaznaczył. Jednak w Polsce jest jeden - bardzo perspektywiczny z punktu widzenia ropy i gazu obszar położony na Przedgórzu Karpackim. "To niesłychanie perspektywiczny nowy obszar. Zrobiliśmy bardzo duże zdjęcia 3D. Pierwsze z nich pokazało w ogromnej skali potencjalną pułapkę złożową" - powiedział.

Choć jak zaznaczył dokładniejsze dane będą za ok. dwa miesiące, spółka liczy na nowe odkrycia "w przyzwoitej skali". Kolejnym sposobem na zwiększenie wydobycia w kraju jest rewitalizacja starych złoż jak np. złoża Przemyśl, z którego w szczytowym okresie wydobywano 3,7 mld czystego metanu rocznie, czyli tyle ile obecnie wynosi roczna produkcja ze wszystkich polskich złóż.

Dodał, że dzięki zastosowaniu nowych technologii będzie można zwiększyć zasoby wydobywalne do 20 mld m sześc.

Wiceprezes spółki ds. handlowych Maciej Woźniak, zwrócił uwagę na coraz lepsze wyniki sprzedaży detalicznej. "Wzrost sprzedaży do klientów końcowych w pierwszym kwartale wzrósł o 8 proc., wzrost zamówień na poziomie 5 proc. Spółka zanotowała też dobry wynik w programie " Gaz i Prąd". Jak mówił, w pierwszym kwartale br. w Polsce sprzedawcę prądu zmieniło ok. 16 tys. klientów. 12 tys. z nich skorzystało w oferty PGNiG. Dodał, że "w najbliższym czasie" spółka pokaże nowe narzędzia informatyczne do kontaktu z klientami. Chodzi o bezpłatne aplikacje na smartfony, co ma "znakomicie" usprawnić i ułatwić komunikację spółki z klientami, a klientom komunikację ze spółką.

Maciej Woźniak ujawnił też, że ze względu na zmiany na rynku paliwowym i walutowym spółka analizuje, czy taryfa detaliczna jest na właściwym poziomie. Nie odpowiedział jednak na pytanie, czy PGNiG będzie wnioskował do Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę taryfy. W połowie marca br. Prezes URE zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny do końca 2018 roku. W taryfie podwyższone zostały ceny paliw gazowych (jako towaru) o 1 proc. Ponieważ jednak stawki opłat abonamentowych nie uległy zmianie, w efekcie średnia cena zakupu paliw gazowych wzrosła o 0,9 proc.