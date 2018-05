Ewangelizował pogańskie dzieci, zginął śmiercią męczeńską

Leoncjusz urodził się ok. 1016 r. Był Grekiem i prawdopodobnie pochodził z Konstantynopola. Około roku 1032 jako mnich przybył na obszary misyjne, do Ławry Pieczerskiej w Kijowie. Ok. roku 1051 Leoncjusz został powołany na stanowisko biskupa w Rostowie Wielkim.



Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.





play stop Jeśli nie slyszysz radia spróbuj inny strumień lub zewnętrzny player

Jego nienaruszone ciało odkryte zostało w 1164 r., podczas prac budowlanych nad nową katedrą w Rostowie. W 1231 r. zostało przeniesione, na polecenie Wielkiego Księcia Andrzeja Bogolubowa, do odbudowanej katedry i złożone w złotym relikwiarzu.



Kult Leoncjusza został zatwierdzony w 1190 r. i ponownie w 1547 r. Jest jednym z 21 ortodoksyjnych świętych, których w 1940 r. papież Pius XII pozwolił, specjalnym dekretem, czcić w kościele katolickim.



Jest uznawany za patrona Rostowa Wielkiego i całej Rosji.