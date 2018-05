"Facebook w 2017 r. nie zapłacił w Polsce żadnego podatku"

Emilewicz wzięła udział we wtorek w Brukseli w spotkaniu ministrów do spraw handlu państw UE, którzy omawiali bieżące kwestie w relacjach z USA, a także stan negocjacji umów handlowych UE z partnerami zewnętrznymi.

Minister była pytana o wtorkową wizytę w PE szefa Facebooka Marka Zuckerberga i związane z tym nadzieje w krajach UE, że jego firma zacznie wreszcie w nich odprowadzać podatki.

"Mam nadzieję, że polscy europosłowie zadadzą pytanie dotyczące tego, dlaczego Facebook w Polsce nie zapłacił ani złotówki CIT-u w poprzednim roku. (...) Jest to pewnie pytanie zadawane przez wiele jurysdykcji podatkowych dziś w Europie. Myślę, że jest czas najwyższy na ucywilizowanie globalnych platform, korzystających z europejskich danych, świadczących usługi dla klientów w Europie" - powiedziała dziennikarzom w Brukseli.

Prezes Facebooka ma we wtorek późnym popołudniem odpowiadać w Brukseli na pytania podczas posiedzenia konferencji przewodniczących europarlamentu w sprawie nieuprawnionego wykorzystania danych 87 mln użytkowników portalu przez spółkę Cambridge Analytica.

Planowana początkowo jako spotkanie za zamkniętymi drzwiami wizyta Zuckerberga w UE będzie transmitowana w internecie. W piątek wystąpiło o to pięć z ośmiu frakcji politycznych reprezentujących większość europosłów.

Wizyta Zuckerberga w PE to wynik wycieku z platformy danych ponad 80 mln użytkowników do firmy Cambridge Analytica. Świadcząc usługi dla swoich klientów, wykorzystywała ona informacje pozyskane z Facebooka do profilowania użytkowników pod kątem preferencji wyborczych i wpływania na ich decyzje polityczne.