MSWiA: Fundacja Wolni Obywatele RP nawoływała do naruszania prawa

Resort spraw wewnętrznych wskazał w komunikacie opublikowanym we wtorek, że w "związku z naruszaniem postanowień Statutu Fundacji Wolni Obywatele RP oraz prawa powszechnie obowiązującego m.in. poprzez nawoływanie do aktów naruszania prawa, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 20 listopada 2017 r. złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa wniosek o zawieszenie Zarządu Fundacji i wyznaczenie zarządcy". Ministerstwo podkreśliło, że to "sąd ostatecznie rozstrzygnie, czy doszło do złamania prawa".

W komunikacie MSWiA przypomniało, że w Fundacja w swoim statucie wskazała, iż nadzór nad nią sprawuje minister spraw wewnętrznych i administracji. "Nadzór jest prowadzony zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o fundacjach. Zadaniem ministra - jako organu sprawującego nadzór - jest zapewnienie, by Fundacja Wolni Obywatele RP, reprezentowana przez Zarząd, w swej działalności przestrzegała przepisów prawa i postanowień Statutu" - zapewniło ministerstwo.

MSWiA wskazało w komunikacie, że już 20 lipca 2017 r. Fundacja Wolni Obywatele RP została wezwana do zaprzestania naruszania prawa i postanowień statutu.

Na realizację wezwania do usunięcia uchybień w działalności zarządu Fundacji wyznaczono 14 dni od daty doręczenia pisma. "Pismo to zostało skutecznie doręczone 27 lipca 2017 r., zatem wyznaczony termin upłynął 10 sierpnia 2017 r." - poinformował resort.

W ocenie ministra spraw wewnętrznych Fundacja i reprezentujący ją zarząd "mimo upływu kilku miesięcy, nie zastosowali się do wezwania do zaprzestania naruszania prawa, w tym także nawoływania do aktów naruszania prawa. W wyznaczonym terminie Fundacja wystosowała jedynie odpowiedź na pismo z 20 lipca 2017 r." Dlatego - jak czytamy w komunikacie - 20 listopada 2017 r. minister spraw wewnętrznych i administracji, działając na podstawie art. 14 ust. 2, złożył do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o zawieszenie zarządu Fundacji Wolni Obywatele RP i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

We wtorek przed południem Fundacja Wolni Obywatele RP zamieściła na Facebooku komunikat pt. "Usunąć Obywateli RP". Napisała w nim, że MSWiA złożyło wniosek o zmianę zarządu na komisaryczny. "Tym samym MSWiA przejmuje całą Fundację - czyli nasze biuro, pieniądze, które wpłacili darczyńcy, nagłośnienie, a nawet prawo do loga Obywatele RP" - głosi komunikat.

Zarząd Fundacji w wyjaśnieniach przekazanych MSWiA 10 sierpnia 2017 r. argumentował, że działania, które się zarzuca jej członkom, były podejmowane przez nich jako przez osoby prywatne, a nie jako członków zarządu.

Fundacja przekazała PAP treść zawiadomienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 9 maja 2018 r. o wyznaczeniu terminu rozprawy na 10 września.