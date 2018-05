Maczetą pocięli zabytkową rzeźbę Jezusa w kościele

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Policję poinformowano o zniszczeniu zabytkowego krzyża z postacią Jezusa znajdującego się w kruchcie jednego z nyskich kościołów. Część drewnianej figury z XVIII wieku została odrąbana ostrym narzędziem. Policjantom szybko udało ustalić się rysopisy przypuszczalnych sprawców. Godzinę później patrol zatrzymał dwóch podejrzanych. Jeden z nich miał przy sobie maczetę, której użyto do zniszczenia zabytku. Obydwaj byli nietrzeźwi.

Po doprowadzeniu do prokuratora mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, a sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Za zniszczenie zabytkowej rzeźby grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.