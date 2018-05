"Dar Młodzieży" wypłynął z Gdyni w Rejs Niepodległości

"Chyba najsłynniejszy żeglarz wśród pisarzy, największy pisarz wśród żeglarzy, nasz wielki rodak Joseph Conrad, Józef Korzeniowski, mówił, że podczas rejsu nawet delikatne dłonie, delikatne dusze, zamieniają się w krzepkie, silne ręce. Ja wam też tego życzę, żebyście nabrali tej krzepkości, siły ducha, wiary w silną, coraz piękniejszą Polskę" - powiedział premier podczas uroczystości w Gdyni zwracając się do uczestników rejsu.

Życzył im też, by zadzierzgnęli w czasie wyprawy wiele przyjaźni, by "płynęli w imię Polski i pokazywali jak Polska jest ważna" i by "sławili jej imię". "Polska to jest wielka sprawa, Polska to jest wielka rzecz, Polska jest najpiękniejsza. Mówcie o tym we wszystkich portach całego świata, a waszym życiem w przyszłości świadczcie o tym, bo nie ma ważniejszej sprawy niż Polska" - apelował Morawiecki do uczestników rejsu.

Premier, powołując się na francuskiego pisarza Honoriusza Balzaca, powiedział, że są trzy ideały piękna: "kobieta w tańcu", "rumak w galopie" i "fregata pod pełnymi żaglami".

"Młodzi jesteście - te dwa pierwsze może zostawcie sobie jeszcze na przyszłość, ale ta +fregata pod pełnymi żaglami+ niech zachwyca was, niech zachwyca swoim pięknem cały świat. Niech zachwyca pięknem i niech przypomina o tym wielkim dziele naszych przodków, o odbudowie niepodległej Rzeczypospolitej i niech mówi o tym wielkim dziele, które jest przed nami, czyli o budowie wielkiej Rzeczpospolitej w najbliższych latach, w najbliższych dekadach" - podkreślił szef rządu.

Do uczestników Rejsu Niepodległości zwrócił się także wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. "Służba na morzu to przede wszystkim służba Polsce. Rejs upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości jest czymś ważnym, bardzo potrzebnym Polsce" - podkreślił.

Jak mówił, "dziś mamy zaszczyt i wielkie szczęście żyć w Polsce wolnej i podmiotowej, Polsce pięknej, odważnej i bezpiecznej; Polsce, która i dziś wymaga i potrzebuje od nas oddania, wierności, profesjonalizmu, czasami poświęcenia, a nade wszystko miłości".

Podkreślił jednocześnie, że "nie ma lepszej szkoły kształtującej te przymioty i cechy charakteru, niż wychowanie morskie i żeglarskie". Dlatego - zaznaczył wicepremier - cieszy się "niezmiernie, że kolejne pokolenia polskiej młodzieży tego wychowania doświadczają".

"We współczesnym świecie wielu zagrożeń, zmian globalnych i bezwzględnej rywalizacji różnorakich grup interesów, patriotyzm - mądra odpowiedzialność za ojczyznę - wykuwany właśnie m.in. przez morskie wychowanie, staje się największą przewagą konkurencyjną wspólnot politycznych" - mówił Gliński.

List do biorących udział w rejsie "Daru Młodzieży" skierował prezydent Andrzej Duda. Odczytała go szefowa Kancelarii Prezydenta, Halina Szymańska.

"Państwa rejs jest niezwykle trafnym sposobem uczczenia jubileuszu, symbolicznie nawiązującym do wielkich wyzwań, z którymi zmierzył się wówczas cały nasz naród" - napisał prezydent. Życzył uczestnikom rejsu powodzenia i podkreślił, że docenia "profesjonalne przygotowanie, zaangażowanie i odwagę uczestników tej imponującej wyprawy". "Postawa załogi tego statku budzi mój głęboki szacunek" - napisał Duda.

"Wprawdzie na mapach świata nie ma już +białych plam+, którymi jeszcze przed stuleciem oznaczano liczne obszary niezbadane i stanowiące dla nas, Europejczyków, tajemnicę. Niemniej jednak opuszczając gdyński port, kierując się na szlaki prowadzące po szerokich wodach mórz i oceanów, w istocie wypływają Państwo w nieznane. W ciągu bowiem rozpoczynającego się blisko roku żeglowania dookoła świata na pokładzie +Daru Młodzieży+ staną Państwo w obliczu wielu trudnych wyzwań i niespodziewanych zdarzeń" - napisał prezydent.

Dodał, że uczestnicy rejsu wyruszają "w nieznane, podobnie jak przed stu laty wyruszali w nieznane nasi przodkowie, kiedy podejmowali walkę o to, by wybić się na niepodległość". "Nikt z nich nie wiedział, czy Rzeczpospolita odrodzi się, czy zdoła się obronić przed nieprzyjacielskimi potęgami ani jaki dokładnie będzie jej kształt terytorialny, ustrojowy, społeczny. Wierzyli jednak mocno w powodzenie świętej sprawy narodowej i jeszcze mocniej pragnęli owego nieznanego. Postawili wszystko na jedną kartę, +rzucili swój życia los na stos+ – i zwyciężyli" - napisał prezydent.

Głos podczas uroczystości pożegnania "Daru Młodzieży" zabrał też przewodniczący działającego w Gdyni Konwentu Morskiego, emerytowany kpt. żeglugi wielkiej, Zbigniew Sulatycki.

"Kochana młodzieży – wyruszacie w rejs życia. Prawdę powiedziawszy muszę powiedzieć, że trochę wam zazdroszczę, że ja nie mogłem w takiej podróży uczestniczyć. Poznacie siłę i moc oceanów i morza (…) Zorientujecie się, że człowiek jako człowiek sam niewiele może zrobić, mianowicie, przekonacie się, że wszyscy w tej podróży będziecie sobie potrzebni. Będziecie pracować w zespole i później to – daj Panie Boże – przeniesiecie na grunt dalszego waszego życia. Zdobędziecie szacunek jeden do drugiego” – powiedział.

Żaglowiec ruszył od nabrzeża na Skwerze Kościuszki w niedzielę przed godz. 13.00.

Przed wypłynięciem w morze komendant "Daru Młodzieży" kapitan Ireneusz Lewandowski złożył na pokładzie jednostki premierowi Morawieckiemu meldunek o gotowości wypłynięcia żaglowca w Rejs Niepodległości. W ceremonii tej uczestniczyli także minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski.

W czasie prawie rocznego rejsu na pokładzie żaglowca przewinie się ponad 530 studentów i uczniów szkół morskich oraz 400 laureatów konkursu związanego z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

"Dar Młodzieży" odwiedzi 22 porty w 18 państwach świata. Trasa będzie wiodła m.in. przez Tallin, Kopenhagę, Stavanger, Bremenhaven, Bordeaux, Teneryfa, Dakar, Kapsztad, Mauritius, Dżakarta, Singapur, Szanghaj, Osaka, San Francisco, Los Angeles, Acapulco, Panama, Miami, Ponta Delgada i Londyn.

W każdym z portów, do których jednostka zawinie po drodze, ma odbyć się impreza promująca Polskę i jej niepodległość. Jednym z istotniejszych punktów wyprawy będzie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku.

Zakończenie rejsu zaplanowano w Gdyni 28 marca 2019 r.

Organizatorami wyprawy są: Akademia Morska w Gdyni, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu". Jednym z głównych darczyńców Rejsu Niepodległości jest Polska Fundacja Narodowa, która przekazała na ten cel kwotę sześciu milionów złotych.