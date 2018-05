Z Gdyni wyrusza "Dar Młodzieży" z misją uczczenia 100-lecia niepodległej Polski

Dumę i radość z rocznicy odzyskania niepodległości chcemy zawieźć do wszystkich krajów świata - mówi Dominik Lewicki, uczestnik Rejsu Niepodległości. "Dar Młodzieży" z misją uczczenia 100-lecia niepodległej Polski zawita do 22 portów w 18 krajach. W niedzielę żaglowiec wypływa z Gdyni.

Rejs Niepodległości to forma uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Będzie to drugi w dziejach Daru Młodzieży tzw. Wielki Krąg, czyli opłynięcie globu trasą wokół trzech przylądków. Fregata ma ponownie zawinąć do Gdyni 28 marca 2019 r. Do tego czasu planowane są jej wizyty w 22 portach na 4 kontynentach. W styczniu 2019 roku uczestnicy rejsu mają wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie.

"Dumę i radość z rocznicy odzyskania niepodległości chcemy zawieźć do wszystkich krajów świata" - mówi Dominik Lewicki, uczestnik rejsu, praktykant z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Jego zdaniem patriotyzm leży w naturze Polaków. Inni zaokrętowani już uczestnicy rejsu, zapytani o osobiste odczucia, mówią przede wszystkim o ekscytacji i dumie z faktu, że reprezentują nasz kraj. Wyrażają też zachwyt nad wyglądem Daru Młodzieży.

Wszyscy uważają też, że prezentacja naszej fregaty w wielu portach świata to dobra forma promocji Polski. "Zdecydowanie jest się czym chwalić, więc powinniśmy to robić" - uważa Norbert Argalski, praktykant z Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu.

"Dar Młodzieży robi ogromne wrażenie - mówi Martyna Rewt z tego samego zespołu szkół - zawsze warto pokazać swój kraj, zwłaszcza takim żaglowcem".

Rejs Niepodległości nawiązuje do polskiej tradycji żeglarskiej. W latach 1934-35 Wielką Pętlę zamknął poprzednik Daru Młodzieży - Dar Pomorza. Także wtedy rejsowi przyświecał ten sam cel - rozsławienie Polski w świecie i promocja świadomości morskiej wśród Polaków.

W czasie prawie rocznego rejsu na pokładzie żaglowca przewinie się ponad 530 studentów i uczniów szkół morskich oraz 400 laureatów konkursu związanego z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

W trakcie prawie rocznej podróży żaglowiec ma odwiedzić 22 porty w kilkunastu państwach świata. Trasa będzie wiodła m.in. przez Tallin, Kopenhagę, Stavanger, Bremenhaven, Bordeaux, Teneryfa, Dakar, Kapsztad, Mauritius, Dżakarta, Singapur, Szanghaj, Osaka, San Francisco, Los Angeles, Acapulco, Panama, Miami, Ponta Delgada i Londyn.

W każdym z portów, do których jednostka zawinie po drodze, ma odbyć się impreza promująca Polskę i jej niepodległość. Jednym z istotniejszych punktów wyprawy będzie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku.

Zakończenie rejsu zaplanowano w Gdyni 28 marca 2019 r.