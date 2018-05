Wiadomo, czyją historię zobaczymy w pierwszym sezonie serialu "Władca Pierścieni"

Serial "Władca Pierścieni" ma opowiadać historie chronologicznie wcześniejsze niż Wojna o Pierścień (opowiedziana w książkowym "Władcy Pierścieni"). Według informacji, do których dotarł portal "The One Ring" pierwsza część serialu skupi się na losach młodego Aragorna.

Według chronologii Tolkienowskiego Śródziemia Aragorn urodził się w roku 2931 Trzeciej Ery. Był trzydziestym dziewiątym w linii prostej potomkiem Isildura, króla Gondoru, który w czasie bitwy na stokach Góry Przeznaczenia odciął z dłoni Saurona Jedyny Pierścień i dał dzięki temu zwycięstwo zjednoczonym siłom ludzi i elfów. Aragorn przez pierwsze lata życia nie wiedział jednak, że jest spadkobiercą Isildura i tronu Gondoru. W wieku dwóch lat stracił ojca i jako potomek Isildura został wraz z matką ukryty w Rivendell, w domu Elronda, gdzie wychowywano go pod zmienionym imieniem - Estel. Dopiero po osiągnięciu wieku dorosłego Elrond wyjawił mu prawdziwe imię i pochodzenie.

Mieszkając na dworze Elronda Aragorn poznał jego córkę - Arwenę, którą, z wzajemnością, pokochał. Elrond jednak nie zgadzał się na małżeństwo swojej córki - elfki - z człowiekiem. Postawił warunek, że dopuści do ślubu, jeśli Aragorn odzyska dziedzictwo przodków i zostanie królem Gondoru.

Przez wiele lat Aragorn był przywódcą Dunedainów, Strażników Północy. Wiele podróżował, współpracując z Gandalfem m.in. w zadaniu ochrony Shire'u i hobbitów przed działaniami sił Nieprzyjaciela. W czasie Wojny o Pierścień był członkiem Drużyny Pierścienia, a po rozbiciu Drużyny odegrał kluczową rolę w bitwach na Polach Pelennoru i pod Morannonem. Po zwycięstwie nad Sauronem objął koronę Arnoru i Gondoru, i poślubił Arwenę.

W filmach Petera Jacksona z serii "Władca Pierścieni" w postać Aragorna wcielił się Viggo Mortensen.