Sąd uchylił zakaz demonstracji Młodzieży Wszechpolskiej w Katowicach

"Wolność zgromadzeń jest prawem konstytucyjnym. Zgromadzenie może przynosić treści kontrowersyjne, może być nie do końca dla organu akceptowalne, ale jeśli nie narusza prawa i nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa, to ono powinno się odbywać" - powiedział sędzia Krzysztof Żyłka uzasadniając postanowienie.

Wskazał, że miasto w niewystarczający sposób przeanalizowało i wskazało, w jaki sposób manifestacja narodowców może kolidować z innymi zaplanowanymi na 20 maja na Rynku w Katowicach imprezami.

"Zgromadzenie się w niedzielę odbędzie, można powiedzieć Młodzież Wszechpolska - Marcin Krupa 1:0. Sprawiedliwość wygrała, bardzo się cieszymy" - powiedział dziennikarzom po rozprawie skarżący decyzję prezydenta szef katowickiej Młodzieży Wszechpolskiej Łukasz Kolada, apelując do prezydenta Marcina Krupy, "by nie myślał, że miasto nie należy tylko do niego, a zgromadzenia nacjonalistów nie mogą się odbywać".

Zawiadomienie o organizacji kolejnego już w Katowicach w ostatnim czasie zgromadzenia środowiska nacjonalistów, które miałoby odbyć się na katowickim rynku w najbliższą niedzielę, wpłynęło do urzędu miasta 13 maja. Organizatorzy nie uzyskali na nie zgody. Jak informowali urzędnicy, w najbliższą niedzielę na katowickim rynku planowane są inne wydarzenia, m.in. wystawa towarzysząca premierze spektaklu "Himalaje", wystawa "Ojcowie Niepodległości" czy też mapping promujący wydarzenie "Bądź częścią gry".

Sam prezydent Krupa napisał w środę na portalu społecznościowym: "W najbliższą niedzielę na rynku odbywają się wcześniej zaplanowane inne wydarzenia - dlatego poleciłem moim służbom, by poinformowały organizatorów, że nie ma możliwości bezpiecznego przeprowadzenia zgromadzenia. Tak jak mówiłem ostatnio - Katowice są przeciwne faszyzmowi i nacjonalizmowi i będę podejmować wszelkie działania, by tego typu ideologie nie były promowane w naszym mieście" - zaznaczył.