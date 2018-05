Kolejny krok fundacji Sorosa: Przekonać, że prostytucja nie jest taka zła

Fundacja pisze w ogłoszeniu, że chce finansować "podważanie dominującej narracji na temat pracy seksualnej". Jaka jest ta dominująca narracja? Taka, w której mówi się o prostytucji ustami jej ofiar. Najwyraźniej chcieliby całkowitej legalizacji seksbiznesu. Rozdający pieniądze kontrowersyjnego multimiliardera piszą, że "nie oczekują szybkiej zmiany narracji". Jednak zgłoszony do konkursu "projekt musi zostać opracowany w celu zmiany dyskursu publicznego w dłuższej perspektywie". Finansowane mają być zwłaszcza przedsięwzięcia kreatywne i artystyczne. Możemy się więc spodziewać, że w Szwecji, Francji i Hiszpanii powstaną filmy dokumentalne czy fabularne, przekonujące, że całkiem dobrze jest być prostytutką, a jeśli rodzi to jakieś problemy, to tylko z powodu przepisów niekorzystnych dla seksbiznesu.

Opisane wyżej ogłoszenie pokazuje, co promotor "otwartego społeczeństwa" proponuje jako następny krok krajom, w których aborcja czy homomałżeństwa są już społecznie oswojone i prawnie usankcjonowane.

