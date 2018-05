Kolejna erupcja wulkanu na Hawajach

Na największej wyspie archipelagu Hawajów - Hawaii, znanej też jako Big Island - doszło w czwartek do kolejnej erupcji wulkanu Kilauea. W ubiegłym tygodniu po erupcji tego wulkanu ewakuowano ponad 1700 osób.

Jak poinformowały amerykańskie służby geologiczne USGS, do trwającej kilka minut erupcji doszło ok. 4 nad ranem czasu miejscowego (ok. 16 w Polsce). Agencja Reutera podaje, że pył wzbił się na wysokość ponad 9 tys. metrów.

Kilauea, jeden z najbardziej aktywnych wulkanów świata, znajduje się na terenie Parku Narodowego Wulkany Hawaii. Ze względu na niebezpieczeństwo erupcji park jest zamknięty od 11 maja.

Do erupcji wulkanu Kilauea dochodzi nieprzerwanie od ponad 30 lat. Oprócz Kilauei aktywny jest jeszcze wulkan Mauna Loa.

Hawaje to archipelag wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym i jeden ze stanów USA.