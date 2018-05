Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie namawiania kobiet do aborcji

Prokuratura w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie namawiania kobiet do aborcji, czego dokonuje się na forum internetowym należącym do organizacji Kobiety w sieci. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła Fundacja Pro – Prawo do życia.

W ramach akcji „Stop biznesowi śmierci” Fundacja Pro – Prawo do życia złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa pomocnictwa w aborcji przez moderatorki internetowego forum Kobiety w sieci.

Zajmują się one pośrednictwem w sprzedaży i zamawianiu z zagranicy pigułek poronnych. Udzielają również kobietom rad co do przyjmowania i dawkowania preparatów poronnych oraz wspierają kobiety psychicznie w zamiarze dokonania aborcji.

Postanowieniem Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 9 maja br., wszczęte zostało śledztwo w niniejszej sprawie. Za pomaganie w aborcji grozi do 3 lat więzienia.

Kilka dni temu Sąd Okręgowy w Opolu skazał za pomocnictwo w aborcji Katarzynę T., która kupiła w internecie pigułki poronne dla swojej córki. Teraz prokuratura w Warszawie zajmie się osobami, które pośredniczą w sprzedaży tych środków i doradzają w ich użyciu.

Prokuratura prawdopodobnie będzie również ustalać tożsamość użytkowników forum Kobiety w sieci, w szczególności kobiet, które opisywały na stronie przebieg swoich aborcji, dokonywanych z pomocą moderatorek serwisu. Po dotarciu do tych kobiet, powinny zostać one przesłuchane na okoliczność postawienia zarzutów popełnienia przestępstwa przez moderatorki forum.

To dobra wiadomość. Mam nadzieję, że osoby zarabiające na dramacie kobiet i cierpieniu dzieci zostaną ukarane – mówi Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro – Prawo do życia. To wszystko dzieje się jawnie, czytanie forum Kobiety w sieci budzi przerażenie. Trzeba jak najszybciej zakończyć ten proceder – dodaje Dzierżawski.

Aborcja farmakologiczna polega na wywołaniu poronienia przez połknięcie środków poronnych. Moderatorki forum Kobiety w sieci nakłaniają kobiety do dokonywania w ten sposób aborcji na dzieciach nawet w 18 tygodniu ciąży. Ciała dzieci po wykonaniu aborcji najczęściej spłukiwane są w toalecie.

Na forum wielokrotnie dochodziło do dramatycznych wydarzeń związanych z wykonywaniem domowych aborcji za pomocą pigułek. Namawiane do tego czynu kobiety regularnie opisują swoje cierpienie i wyrzuty sumienia:

„Ciężko mi to pisać ale widziałam wykształcony płód główka, raczki złożone jakby do modlitwy nóżki i to wisiało z pępowiną bo musiałam złapać za ten sznureczek żeby poszło, boże to było okropne płakałam pół godz na kiblu.”

„To już koniec… boże dziewczyny siedzę i wyje…. ono miało główkę, raczki, nóżki… widziałam je dokładnie, czułam jak wychodziło… jestem przerażona (…) masakra jakaś to wszystko. nigdy więcej tego nie chce, nigdy. Mam poczucie winy.”