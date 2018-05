Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie przedłużony do 15 czerwca

Komisja Europejska opublikowała w poniedziałek rozporządzenie upoważniające kraje UE do przedłużenia w tym roku terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do 15 czerwca - poinformował resort rolnictwa.

Krajowe rozporządzenie przedłużające termin do 15 czerwca br. podpisał w poniedziałek minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Rozporządzenie ma we wtorek być opublikowane. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 16 maja.

Zgodnie z unijnym prawem, wnioski o dopłaty bezpośrednie co roku są zbierane do 15 maja. Po czym następuje ich weryfikacja, a wypłaty rozpoczynają się od 1 grudnia i trwają do 30 czerwca następnego roku.

Przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno dopłat bezpośrednich, jak i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych).

Do 15 czerwca br. rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez żadnych sankcji. O wydłużenie terminu prosiła m.in. Krajowa Rada Izb Rolniczych, ze względu na to, że część rolników ma kłopoty z wypełnieniem elektronicznego wniosku.

W tym roku po raz pierwszy ARiMR przyjmuje wnioski tylko przez internet za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Do 13 maja rolnicy złożyli ponad 650 tys. wniosków przez internet. Najwięcej jest ich w województwach mazowieckim, lubelskim, łódzkim, wielkopolskim, małopolskim i podkarpackim.

Wcześniej ok. 430 tys. rolników z tzw. małych gospodarstw złożyło oświadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności za 2018 rok, w porównaniu z tym złożonym w ubiegłym roku. Złożenie takiego oświadczenia było równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich.

Oznacza to, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zebrała ok. 1 mln 100 tys. wniosków. W ub.r. o dopłaty bezpośrednie ubiegało się ok. 1 mln 340 tys. osób.