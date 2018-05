Adam Karol Czartoryski pozywa swoją córkę

Pozew przeciwko Tamarze Czartoryskiej został złożony w warszawskim sądzie przez księcia Adama Karola Czartoryskiego i Macieja Radziwiłła wspólnie, 9 maja, o czym informuje Business Insider Polska.

Tamara Czartoryska w swoich wypowiedziach dla mediów oskarżyła swojego ojca, a równocześnie założyciela Fundacji Czartoryskich oraz niektórych członków zarządu fundacji o chęć przywłaszczenia sobie pieniędzy ze sprzedaży dzieł sztuki polskim władzom. Sprawa dotyczy potężnej sumy 100 mln euro. Kwota ta została jej zdaniem planowo wytransferowana z Polski do Lichtensteinu. Czartoryska zarzuca też ojcu nienawiść do Polski i Polaków. Fundacja ogłosiła w marcu, że nie ma już pieniędzy (przeniesienie środków do Lichtensteinu) i zamierza zamknąć swoją działalność w Polsce.

Zdaniem Macieja Radziwiłła z zarządu Fundacji XX Czartoryskich Tamara Czartoryska nie ma podstaw do wygłaszania swoich oskarżeń, a jej działania to próba osobistej zemsty za to, że fundacja nie zrealizowała jej planów, nie przekazując środków na konto innej, konkretnej fundacji, z której mogłaby czerpać pieniądze na własne potrzeby.

Radziwiłł podkreśla, że książę Czartoryski podjął decyzję o pozwie "z ciężkim sercem".

Ostry spór w rodzinie Czartoryskich trwa od ponad miesiąca. Strony sporu przerzucają się oświadczeniami zawierającymi wzajemne oskarżenia, teraz sprawa trafiła na wokandę.