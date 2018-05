Legia krok od tytułu, ale...

W przedostatniej kolejce Ekstraklasy Legia Warszawa w meczu na szczycie pokonała u siebie Górnika Zabrze 2:0. Był to jeden z dwóch koniecznych do spełnienia warunków, by warszawianie już w miniony weekend mogli świętować zdobycie kolejnego tytułu mistrza Polski. Drugim warunkiem było zgubienie punktów przez Jagiellonię Białystok. Tak się jednak nie stało, Jaga wygrała 2:1 w wyjazdowym meczu w Lubinie i ciągle jest w grze o tytuł. Jeśli uda się odrobić 3-punktowa stratę do Legii, było by to pierwsze mistrzostwo kraju dla klubu z Białegostoku.

Porażka Górnika w Warszawie oddala od zabrzańskiego klubu perspektywę europejskich pucharów - Górnicy zajmują obecnie 5 miejsce z 57 punktami, wciąż tracąc 3 punkty do Lecha (który w niedzielnym meczu zremisował w Krakowie z Wisłą 1:1). Zabrzan w dorobku punktowym dogoniła tez Wisła Płock, która efektownie pokonała Koronę Kielce 4:1. Przed Lechem w ostatniej kolejce trudne spotkanie z mocno zmobilizowaną Legią. Wisłą Płock gra wyjazdowe spotkanie z Jagiellonią, a Górnicy zmierzą się u siebie z Wisła Kraków.