Fatima: 300 tys. wiernych na Mszy w 101. rocznicę objawień

W homilii emerytowany biskup Hongkongu wezwał pielgrzymów, przybyłych z 26 krajów, by byli otwarci i wrażliwi na potrzeby innych. Przekonywał, że „wiara pobudza nas do dążenia do wolności, godności, sprawiedliwości, odpowiedzialności, umacnia nasze pragnienie budowania świata bardziej sprawiedliwego i zjednoczonego”.

Wśród 150 grup pielgrzymów, było co najmniej 35 tys. pątników pieszych. O rozwój tego typu pielgrzymek do portugalskiego sanktuarium zabiega Ruch Przesłania Fatimskiego. Ostatnio wiele uczyniono na rzecz oznakowania i przygotowania szlaków. Pieszych pątników wspierają różnorakie służby, w sumie 1,7 tys. wolontariuszy, oferujących pomoc duchową, medyczną i żywnościową. Czekają na nich w 72 punktach. Dodatkowo funkcjonuje też 12 ekip wsparcia mobilnego.

Od 13 maja do 13 października 1917 r. Maryja ukazywała się trojgu pastuszkom - rodzeństwu: św. Hiacyncie i św. Franciszkowi Marto oraz ich kuzynce Łucji Dos Santos, które proces beatyfikacyjny trwa w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.