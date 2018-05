Papież na "Regina caeli": Szukajmy Chrystusa na drogach naszych czasów

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiaj we Włoszech i wielu innych krajach obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Święto to zawiera dwa elementy. Z jednej strony kieruje nasze spojrzenie ku niebu, gdzie uwielbiony Jezus zasiada po prawicy Boga (por. Mk 16,19). Z drugiej strony przypomina nam początek misji Kościoła: Jezus który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, posyła swoich uczniów, aby szerzyli Ewangelię po całym świecie. Dlatego Wniebowstąpienie zachęca nas, byśmy wznieśli spojrzenie ku niebu, aby następnie natychmiast zwrócić je ku ziemi, wypełniając zadania powierzone nam przez zmartwychwstałego Pana.

Do uczynienia tego zachęca nas dzisiejszy fragment Ewangelii, w którym wydarzenie Wniebowstąpienia następuje bezpośrednio po misji, jaką Jezus powierza uczniom. Jest to misja bezkresna – to znaczy dosłownie bez granic - przekraczająca siły ludzkie. Istotnie Jezus mówi: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Wydaje się ona zbyt śmiałym zadaniem, które Jezus powierza małej grupie prostych ludzi, pozbawionych wielkich zdolności intelektualnych! Jednak ta niewielka grupa, nieistotna dla wielkich mocarstw świata, jest posłana, aby zanieść orędzie miłości i miłosierdzia Jezusa do każdego zakątka ziemi.

Ale ten Boży plan może zostać zrealizowany jedynie dzięki mocy, jaką sam Bóg udziela apostołom. Dlatego Jezus zapewnia, że ich misję będzie wspierał Duch Święty. Mówi: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). W ten sposób mogła wypełnić się ta misja, a apostołowie rozpoczęli dzieło, które następnie kontynuowali ich następcy. Misja powierzona przez Jezusa apostołom trwała przez wieki i trwa także i dzisiaj: wymaga współpracy nas wszystkich. Każdy bowiem na mocy otrzymanego chrztu jest uprawniony ze swojej strony do głoszenia Ewangelii.

Wniebowstąpienie Pańskie rozpoczynając nową formę obecności Jezusa pośród nas wymaga, abyśmy mieli otwarte oczy i serce, by Go spotkać, aby Jemu służyć i świadczyć o Nim innym. Chodzi o to, aby być mężczyznami i kobietami Wniebowstąpienia, czyli poszukiwaczami Chrystusa na drogach naszych czasów, niosącymi Jego słowo zbawienia aż po krańce ziemi. Na tej drodze spotykamy samego Chrystusa w braciach, zwłaszcza w najuboższych, w tych, którzy znoszą w swoim ciele trudne i upokarzające doświadczenie starych i nowych form ubóstwa. Tak jak na początku Zmartwychwstały Chrystus posłał swoich apostołów mocą Ducha Świętego, tak dzisiaj posyła nas, z tą samą siłą, aby dawać konkretne i widzialne znaki nadziei.

Niech Najświętsza Maryja Panna, która będąc Matką Pana, który umarł i zmartwychwstał, ożywiła wiarę pierwszej wspólnoty uczniów pomaga nam również trzymać „nasze serca w górze", jak nas zachęca liturgia. A jednocześnie niech nam pomoże stawiać „stopy na ziemi” i odważnie siać Ewangelię w konkretnych sytuacjach życia i historii.

[po modlitwie:]

Drodzy bracia i siostry,

Jestem szczególnie blisko umiłowanych mieszkańców Indonezji, zwłaszcza wspólnot chrześcijańskich w mieście Surabaja, które poważnie ucierpiały na skutek poważnego ataku na miejsca kultu. Modlę się za ofiary i ich krewnych. Wspólnie wzywamy Boga pokoju, aby sprawił, by ustały te działania naznaczone przemocą, a w sercu wszystkich znalazły miejsce nie uczucia nienawiści i przemocy, lecz pojednania i braterstwa. Pomódlmy się w milczeniu…

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego temat brzmi: „Prawda was wyzwoli (J 8, 32). Fake news – czyli fałszywe wiadomości - a dziennikarstwo pokoju”. Pozdrawiam wszystkich pracowników mediów, zwłaszcza dziennikarzy, którzy starają się poszukiwać prawdy informacji przyczyniając się do sprawiedliwego i pokojowego społeczeństwa.

A ponieważ w wielu krajach jest dzisiaj obchodzony dzień poświęcony matkom, chciałbym pozdrowić je wszystkie, dziękując im za ich opiekę nad rodzinami. Pamiętam też o matkach spoglądających na nas z nieba, i opiekujących się nami poprzez swoje modlitwy.

Módlmy się do naszej Niebieskiej Matki, która dzisiaj – 13 maja, jako Matka Boża Fatimska - pomaga nam w naszym pielgrzymowaniu.