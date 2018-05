Setki tysięcy pielgrzymów na uroczystościach w Fatimie

Jak powiedziała PAP portugalska działaczka katolicka Henriqueta Silva, duża liczba uczestników uroczystości modlitewnych w Fatimie wynika m.in. z większej popularności tego sanktuarium w następstwie ubiegłorocznej wizyty papieża Franciszka.

"Poza tym 101. rocznica początku objawień maryjnych przypada akurat w weekend, co pozwoliło wielu osobom skorzystać z wolnych dni, aby pojawić się sanktuarium" - dodała Silva.

Wprawdzie władze sanktuarium nie potrafią precyzyjnie określić liczby pielgrzymów, która dotarła na uroczystości rocznicowe, ale według organizatorów wydarzenia i służb bezpieczeństwa w Fatimie w sobotę po południu było już kilkaset tysięcy pielgrzymów z całego świata.

Według kapitana Carlosa Canatario z portugalskiej żandarmerii wojskowej, do niedzieli do Fatimy może dotrzeć łącznie nawet ponad 1 mln wiernych.

"Nie spodziewamy się mniejszej liczby osób niż ta z ubiegłorocznych obchodów stulecia objawień, którym przewodniczył papież Franciszek. Przewidujemy, że większość pielgrzymów dotrze do sanktuarium własnymi autami" - powiedział Carlos Canatario.

Szacuje się, że do niedzieli do Fatimy przybędzie 86 zorganizowanych grup pielgrzymów z 17 państw świata, w tym z Polski. Około 35 tys. pątników, w większości Portugalczyków, dotrze do sanktuarium pieszo.

Wśród uczestników obchodów będzie wielu zagranicznych turystów, którzy dotarli do Lizbony na sobotni finał Eurowizji. W niedzielę będą mieli oni kolejną okazję do udziału w koncercie w związku z zaplanowanym w sanktuarium fatimskim recitalem włoskiego tenora Andrei Bocellego.

Z szacunków organizatorów wynika, że bezpieczeństwa pielgrzymów w Fatimie strzeże około 200 funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej.

Zeszłoroczna wizyta papieża Franciszka, któremu towarzyszył ponad 1 mln osób, służyła upamiętnieniu stulecia objawień fatimskich, a także wyniesieniu na ołtarze bł. Franciszka i Hiacynty Marto. Mali pasterze byli uczestnikami objawień maryjnych w 1917 r. Ich beatyfikację przeprowadził św. Jan Paweł II podczas swojej trzeciej, a zarazem ostatniej wizyty w Fatimie, 13 maja 2000 r.