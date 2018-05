Premier: Patriotyzm gospodarczy pomoże szybciej naprawić Polskę

Uczciwość, godność i patriotyzm gospodarczy pomogą szybciej naprawić Polskę, co obiecaliśmy Polakom; wraz z przyjściem rządów PiS, przebija się to do świadomości - powiedział premier Mateusz Morawiecki w sobotę w Kielcach.

Szef rządu mówił, że aby szybciej "naprawić Polskę przez najbliższą dekadę w wymiarze: praca, płaca, mieszkanie, rodzina, gospodarka, społeczeństwo i bezpieczeństwo", należy "hołdować takim zasadom jak uczciwość, godność i patriotyzm gospodarczy".

"Ten patriotyzm gospodarczy przejawia się w wielu obszarach m.in. tym, by korzystać z polskich produktów, patrzeć na to, co jest wyprodukowane w Polsce, co daje pracę Polakom, co tworzy polską przedsiębiorczość i polską własność" - wskazał premier.

"Świadomość tego, dopiero teraz wraz z przyjściem naszych rządów - Prawa i Sprawiedliwości, przebija się powoli do świadomości" - ocenił szef rządu.

"Stawiamy na przede wszystkim na polskich przedsiębiorców, na polskich producentów, na tworzenie polskiego kapitału, polskich oszczędności, bo te polskie oszczędności przełożą się na inwestycje w Świętokrzyskiem, w takich miejscach, gdzie jesteśmy" - dodawał Mateusz Morawiecki.

Premier zwrócił uwagę na problemy rolników ze świętokrzyskiego, gdzie rynek rolno-spożywczy jest bardzo ważny.

"Dzisiaj trafiliśmy na taki moment rozwoju rynku rolniczego, że w wielu obszarach, zwłaszcza ważnego sektora sadowniczego, ten rynek został skoncentrowany w rękach często zagranicznych producentów. I oni narzucają ceny skupu w zakresie porzeczek, wiśni często, jabłek, innych owoców, czy warzyw. I staramy się to zmieniać. Nie jest łatwo, bo wytropienie zmowy cenowej, czy kartelu jakiegoś, albo monopolu nie jest łatwe. Ale my chcemy, żeby państwo było aktywne, żeby stało po stronie słabszych. A słabszy w tym zestawieniu jest rolnik, sadownik, a nie ten, który zmonopolizował odbiór tych dóbr ziemi, tych płodów rolnych" - tłumaczył premier.

Szef rządu podkreślił, że wyborcy zaufali PiS. "I przez naszą politykę najbliższych 5-10 lat zrobimy wszystko, żeby przesunąć więcej środków, ponadproporcjonalnie - i to zrobiliśmy - w programach drogowych, rodzina 500 plus, programach społecznych, 75 plus, mieszkanie plus" - powiedział Morawiecki.

Premier podkreślił, że we wszystkich tych programach - biorąc pod uwagę liczbę ludności, populacji, poziom dochodu, ponadproporcjonalnie środki przekierowane są m.in. do województw w Polsce Wschodniej, czy świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. "Czyli do tych, które są poniżej średniej dochodu, bo tak działają nasze programy. Działają sprawiedliwie, na zasadzie solidarnej, żeby stworzyć te perspektywy rozwojowe w tych obszarach, w których tych perspektyw były pozbawione" - wyjaśnił Morawiecki.