Papież do młodych: Nie depczcie korzeni, bo upadniecie!

„Nie myślcie, że świat rozpoczyna się od was. To nie wy rozpoczynacie historię waszej ojczyzny. Ma ona korzenie, które ukształtowały tożsamość waszego ludu. Idźcie naprzód, ale nie depczcie korzeni, bo upadniecie”. Franciszek skierował te słowa do młodzieży z trzech nowych ośrodków, które przystąpiły do współpracy z Fundacją Scholas Occurentes.

Jest to, przypomnijmy, instytucja, która powstała z inicjatywy samego Papieża, kiedy był jeszcze arcybiskupem Buenos Aires. Jej działalność polegała na organizowaniu spotkań między uczniami różnych szkół prywatnych i publicznych, wyznaniowych i laickich. Po wyborze na Stolicę Piotrową Franciszek nadał tej inicjatywie zasięg ogólnoświatowy. W dość szerokiej, ponadwyznaniowej formule łączy ona różne placówki i inicjatywy oświatowo-wychowawcze, które promują kulturę spotkania w służbie pokoju.

Wczoraj wieczorem Papież odwiedził rzymską siedzibę fundacji oraz w formie wideokonferencji połączył się z trzema nowymi placówkami Scholas Occurentes: w Kolumbii, Argentynie i Mozambiku. Dwa z tych ośrodków wychowują młodych poprzez sport. W Buenos Aires jest to program przeznaczony dla chłopców z peryferii argentyńskiej stolicy, którym proponuje się zaangażowanie w piłkę nożną, przy współpracy dawnych piłkarzy. W Mozambiku natomiast otwarto dla młodych szkołę surfingu, by w ten sposób wyrwać ich z marginesu społecznego.

Franciszek wysłuchał świadectw młodych z nowych ośrodków Scholas Occurentes oraz zachęcił ich, by nigdy nie wyzbywali się swych marzeń i nadziei. Podkreślił, że o życie trzeba walczyć. Nie wolno przedwcześnie odchodzić na emeryturę. Trzeba ryzykować, ale rozważnie – dodał Ojciec Święty.