Świeckim okiem

Jezus daje nam wolny wybór. Możemy w Niego uwierzyć i być zbawieni lub też nie wierzyć i skazać się na potępienie. Ci, którzy w Niego uwierzą, nie muszą się bać świata, bo będą pod Jego opieką. Do tego jest jednak potrzebna prawdziwa wiara. To skłania do zadania sobie pytania: czy my naprawdę wierzymy? W innym miejscu Jezus powiedział, że gdybyśmy mieli wiarę choćby jak ziarnko gorczycy, to czynilibyśmy cuda i przenosilibyśmy góry w imię Jego. Ziarno gorczycy jest bardzo niewielkie – to pokazuje, jak niewiele wiary nam trzeba. Ale właśnie o taką wiarę chodzi Bogu, i to dzięki niej i dzięki Jego pomocy będziemy czynili cuda. Za wiarą musi też iść świadectwo, bo po wniebowstąpieniu Jezus współdziałał z apostołami, podczas gdy oni głosili Jego słowo, a On przez ich ręce czynił cuda.•