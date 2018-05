Są różne nadzieje, różne wizje szczęścia. Czy niebo to pokój wypełniony kasą po brzegi? Tak nieraz wyobrażamy sobie spełnienie. Św. Paweł pisze, że naszą nadzieją jest to, że „dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef 4,13). Pełnią jest Chrystus, On stał się „oknem” na niebo.