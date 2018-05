Papież: To hańba, że człowiek dopuszcza się takich rzeczy, ale...

Zwracając się do polskich pielgrzymów przybyłych do Watykanu Franciszek powiedział: "Wczoraj Kościół w Polsce świętował uroczystość waszego Patrona świętego Stanisława biskupa i męczennika. Oddał on życie jako obrońca Ewangelii, wartości moralnych i godności każdego człowieka".

"Jego heroiczny przykład niech będzie dla was wszystkich drogowskazem w waszej codzienności, w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Niech jego wstawiennictwo wspiera was w podążaniu drogami prawdy i miłości" - dodał papież.

Podczas spotkania zwracając się do pielgrzymów mówiących po arabsku Franciszek wezwał, aby w obecnym miesiącu maryjnym odmawiać różaniec "za pokój w Syrii i na całym świecie".

W katechezie na temat chrztu papież mówił, że sakrament ten pozostawia "niezatarte znamię duchowe". "Nie wymazuje go żaden grzech" - zauważył.

Franciszek zaznaczył, że można zapytać: "A jeśli ktoś staje się złoczyńcą, który zabija ludzi i dopuszcza się niesprawiedliwości, czy wtedy znamię to zanika?". "Nie, to hańba, że człowiek dopuszcza się takich rzeczy, że działa przeciwko Bogu, ale Bóg nigdy nie wypiera się swoich dzieci" - wyjaśnił papież.