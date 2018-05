Rosyjscy deputowani zatwierdzili Miedwiediewa na stanowisku premiera

Przeciwko kandydaturze Miedwiediewa wypowiedzieli się deputowani Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) i Sprawiedliwej Rosji. Sygnalizowali oni wcześniej, że nie poprą premiera, gdyż nie zgadzają się z polityką gospodarczą i społeczną dotychczasowego gabinetu Miedwiediewa. Kandydaturę premiera poparli deputowani rządzącej Jednej Rosji oraz Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR), dowodzonej przez Władimira Żyrinowskiego.

Na czele rządu Rosji Miedwiediew stoi od 2012 roku, wcześniej przez cztery lata był prezydentem. Uważany jest za jednego z najbliższych współpracowników Władimira Putina. Po zaprzysiężeniu w poniedziałek na nową sześcioletnią kadencję prezydencką Putin zaproponował go ponownie na premiera.

Prezydent podkreślał w Dumie we wtorek, że poprzedni rząd Miedwiediewa przez ostatnie półtora roku opracowywał działania w sferze rozwoju gospodarczo-społecznego Rosji. Główne tezy tego programu Putin przedstawił w swoim przemówieniu po zaprzysiężeniu, a następnie wydał dekret wyznaczający konkretne cele dla rządu do 2024 roku. Prezydent powiedział we wtorek deputowanym, że logiczne byłoby, by ekipa Miedwiediewa kontynuowała realizację tych planów.

Miedwiediew powiedział przed głosowaniem, że realizacja celów wskazanych w dekrecie wymagać będzie dodatkowych co najmniej 8 bilionów rubli (125 mld USD) w ciągu najbliższych sześciu lat. Przyznał także, że nowy rząd stanie przed decyzją w sprawie wieku emerytalnego, i zapowiedział propozycje legislacyjne w tej sprawie. Nie potwierdził przy tym wprost, że zapadnie decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego. Władze Rosji dotąd odkładały ten krok, niepopularny w społeczeństwie.

W poniedziałek Miedwiediew ogłosił nazwiska proponowanych wicepremierów swego nowego rządu, z których wielu zasiadało w poprzednim gabinecie. Komentatorzy zwracają szczególną uwagę na awans na stanowisko pierwszego wicepremiera, odpowiadającego za gospodarkę i finanse, dotychczasowego ministra finansów Antona Siłuanowa. Ma on teraz łączyć dwie funkcje, stając się - jak określają media - "superwicepremierem".

W następnych dniach premier powinien przedstawić kandydatów na ministrów; według mediów posiedzenie nowego rządu odbędzie się 17 maja.

Bezzwłocznie po głosowaniu w Dumie Putin podpisał dekret o mianowaniu Miedwiediewa na premiera.