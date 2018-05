Uczeń ten daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał w Ewangelii. A my – jego uczniowie – wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. To oznacza, że świadectwo to zawiera niezafałszowane objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie. To on daje świadectwo – z tego wynika, że ów uczeń, którego Jezus miłował, żył w momencie, gdy ostatni redaktor pisał końcowe słowa czwartej Ewangelii. Można jednak powiedzieć i tak: ów uczeń żyje w swoim świadectwie, żyje w spisanej przez siebie Ewangelii. I tu spełniają się słowa Jezusa: chcę, aby pozostał. Ewangelia trwa w Kościele jako świadectwo wciąż żywe i w jakimś sensie w tym właśnie świadectwie pozostaje i żyje ów uczeń, którego Jezus miłował. A zatem, gdy żyję Ewangelią i świadczę o niej, żyje i we mnie ów uczeń, którego Jezus miłował.