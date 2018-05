Ciążowe USG przy pomocy smartfona? Czemu nie!

Izraelska firma PulseNmore LTD kończy właśnie prace nad przystawkę ultrasnograficzną do telefonu komórkowego. Urządzenie ma kosztować około 190 dolarów.

Przystawka z pewnością nie będzie mogła służyć do zaawansowanej diagnostyki. Nie powinno się jej także używać zbyt często. jednak - jak mówią jej twórcy - może ona uspokoić matki w ciąży, które z niepokojem dzwonią do lekarzy, gdy nie czują ruchów dziecka. Przy jej pomocy można będzie zobaczyć minimalne ruchy dziecka, a także wysyłać skany wprost do lekarza.