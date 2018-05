Abp Wesoły z Orderem Orła Białego

Życiorys Ekscelencji jest niejako zwierciadłem losów Polaków i ich dążeń godnych zawołania „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Jest piękną i żywą kartą historii Kościoła i Polski ostatnich dziesięcioleci - pisze bp Wiesław Lechowicz w liście gratulacyjnym do abp. Szczepana Wesołego, odznaczonego dziś najwyższym orderem państwowym w Polsce: Orderem Orła Białego.

W liście gratulacyjnym, bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej przypomina o wielkich zasługach abp Szczepana Wesołego dla środowisk polonijnych.

"Ksiądz Arcybiskup dał się poznać na przestrzeni długich lat jako miłujący Kościół i Polskę kapłan. Dzięki nieprzeliczonym wizytom w ośrodkach polonijnych stawał się reprezentantem Kościoła w Polsce, a także „ambasadorem” Polski i jej dążeń do odzyskania suwerenności. Był żywym pomostem łączącym nasz naród. Zabiegał, by w ramach duszpasterstwa polonijnego odbywała się formacja patriotyczna – edukacyjna i kulturalna. W tym celu przyczyniał się do powstania wielu szkół polonijnych, a sam organizował dla młodych Polaków wakacyjne kursy" - pisze.

Hierarcha podkreśla, że Order Orła Białego, który abp Wesoły odebrał dziś w Rzymie z rąk min. Adama Kwiatkowskiego, to wyraz uznania dla jego zaangażowania duszpasterskiego wśród Polonii i troskę o budzenie i podtrzymywanie ducha patriotycznego wśród Polaków mieszkających poza ojczyzną.

"To wszystko było wsparte głęboką wiarą i niezmordowanym zapałem apostolskim. Wiele duszpasterskich ośrodków polonijnych stanowi żywy pomnik tego duszpasterskiego zaangażowania. Dlatego tak wielka radość i wdzięczność wypełnia dzisiaj polonijne serca wobec Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, i Kapituły Orderu Orła Białego za przyznanie Ekscelencji tego najcenniejszego państwowego odznaczenia" - czytamy w liście gratulacyjnym.

Abp Szczepan Wesoły został dziś uhonorowany Orderem Orła Białego, najwyższym w Polsce odznaczeniem państwowym. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odznaczenie to wręczył w Rzymie abp. Wesołemu min. Adam Kwiatkowski.

Abp Szczepan Wesoły był wieloletnim opiekunem i duszpasterz Polonii na świecie, delegatem Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracji, nauczycielem polskiej emigracji. Za zasługi dla Kościoła w kraju i Polonii w świecie został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Jest laureatem m.in. nagrody Lux ex Silesia.