Korea Płd: Ponad 500 młodych wybiera się na ŚDM do Panamy

Ponad 500 młodych Koreańczyków wybiera się na ŚDM w Panamie - zapowiada biskup pomocniczy Seulu Peter Chung, odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży. Przypomina też, że ŚDM w Polsce, w których wzięło udział ponad 1000 osób z jego kraju były wielkim wzruszeniem i motywacją dla koreańskiej młodzieży.

- Dwa lata temu, kiedy odbywały się ŚDM w Polsce, udałem się tam wraz z 1000 młodych Koreańczyków. Byłem mocno poruszony głębią współczesnej młodzieży, podobnie jak wielu młodych ludzi, których poruszyło spotkanie z tyloma rówieśnikami wyznającymi tę samą wiarę katolicką - wspomina biskup pomocniczy Seulu Peter Chung, odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży, w rozmowie z papieską Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Zapowiada, że do Panamy wybiera się wspólnie z ponad 500-osobową grupą koreańskiej młodzieży. Podkreśla, że to właśnie doświadczenie spotkania i jedności z katolicką młodzieżą z całego świata jest powodem, dla którego Koreańczycy udają się na to spotkanie.

Światowe Dni Młodzieży w Panamie odbędą się w dn. 22-27 stycznia 2019 r. pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Poprzedzą je Dni w Diecezjach, które odbędą się od 17 do 21 stycznia 2019 na terenie Panamy, Kostaryki i Nikaragui.